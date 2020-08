Bí quyết giữ thân hình nóng bỏng của cô giáo Âu Hà My

Cô giáo hot girl Âu Hà My gần đây liên tục khiến cộng đồng mạng xôn xao về vụ ly hôn và tố chồng ngoại tình. Không chỉ hối tiếc cho chuyện tình cảm của nữ giảng viên nhiều người còn tỏ ra khó hiểu khi "tiểu tam" lại là người có nhan sắc vô cùng bình thường. Trong khi đó, Âu Hà My sở hữu thân hình nóng bỏng cùng vòng 1 bốc lửa, làn da trắng sứ và gương mặt xinh đẹp. Bí kíp để có vóc dáng nóng bỏng của Âu Hà My chính là tập gym và siết eo bằng đai nịt bụng. Cô nàng luôn quyết tâm có được thân hình 90-60-90. Cô chia sẻ, dù tập gì cũng chăm chỉ đeo đai nịt bụng để có được vòng eo con kiến. Do cơ địa hông nở sẵn nên đeo đai nịt bụng làm eo nhìn càng nhỏ lại như con kiến, khiến vòng ngực và hông tròn trịa rõ hơn trông thấy. Mặc dù nhận được rất nhiều lời khen sắc vóc song trước đó Hà My từng chia sẻ nhược điểm lớn nhất của cơ thể là vòng ba to, đùi nhỏ dẫn đến khó mua quần nên cô toàn mặc váy. Éo le hơn là Hà My muốn tập luyện để đùi to hơn nhưng lại toàn tăng vòng ba. Việc diện những trang phục bó sát giúp Hà My khoe được triệt để lợi thế vóc dáng. Không chỉ sở hữu body nóng bỏng, Âu Hà My còn gây ấn tượng với làn da trắng sứ tự nhiên. Cô nàng cũng cực kỳ quan tâm chăm da khi ở nhà để gìn giữ vẻ ngoài ngoài hút mắt. Nữ giáo viên hot girl từng nổi tiếng chỉ với một bức ảnh được chụp trong hội đồng coi thi đại học năm 2015. Hiện Hà My là giảng viên tiếng Pháp của trường ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: FBNV. Mời độc giả theo dõi video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

