Bí quyết giữ nhan sắc tuơi trẻ của mỹ nhân U50 Châu Tấn

Một trong những bí quyết giữ nhan sắc tươi trẻ của Châu Tấn là luôn bổ sung nước đầy đủ. Giống như bí quyết của nhiều ngôi sao khác, Châu Tấn rất chú trọng việc uống đủ nước trong ngày để có được làn da căng bóng, mịn màng. Dù rất bận rộn với lịch trình làm việc hàng ngày nhưng Châu Tấn luôn không quên uống nhiều nước để giúp cơ thể đào thải độc từ trong ra ngoài. Nhờ vậy, làn da của Châu Tấn luôn có sự mịn màng, thanh thoát và giảm hẳn tình trạng mụn trứng cá. Để duy trì vóc dáng thon thả, người đẹp U50 luôn áp dụng theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với rất nhiều rau xanh và trái cây tươi trong ngày. Thay vì chọn ăn những loại rau củ đã qua chế biến thì Châu Tấn lại tích cực ăn nhiều rau củ sống như cà chua, dưa chuột, cà rốt, hay các loại salad rau phong phú hơn để nhận được đủ các dưỡng chất quan trọng cho cơ thể, đặc biệt là vitamin C. Dùng dầu oliu là bí quyết làm đẹp riêng của Châu Tấn. Dầu oliu thực sự chứa rất nhiều dưỡng chất, chất chống oxy hóa và các loại vitamin nên có tác dụng tuyệt vời trong việc chăm sóc da. Trong số các chất chống oxy hóa tự nhiên được tìm thấy trong dầu ô liu thì vitamin A và vitamin E, cũng như một số polyphenol có thể vô hiệu hóa gốc tự do có ảnh hưởng đến da, làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường độ ẩm và làm mềm da. Ngoài sử dụng những loại kem dưỡng da để giúp làn da luôn tươi sáng và khỏe mạnh thì "vật bất ly thân" luôn có trong túi xách của Châu Tấn chính là kem chống nắng. Nữ diễn viên sinh năm 1974 luôn nhớ bôi kem chống nắng trước khi ra đường để ngăn ngừa sự tác động của ánh nắng mặt trời chiếu xuống làn da. Do đó, làn da của Châu Tấn mới luôn giữ được độ sáng khỏe, căng bóng và không có nếp nhăn hay sạm da. Không chỉ quan tâm đến ngoại hình mà Châu Tấn cũng luôn giữ cho mình lối sống tích cực cân bằng. Cô là một trong ”tứ đại Hoa đán” không ngừng tham gia các hoạt động xã hội. Sống hết mình với đam mê, thử sức mình với nhiều vai diễn đa dạng. Châu Tấn luôn truyền tải năng lượng tích cực đến mọi người. Suốt quãng thời gian dài hoạt động nghệ thuật chân chính, cô luôn giữ gìn hình ảnh đẹp cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cuộc sống cân bằng giúp cô luôn tươi trẻ dù đã bước sang tuổi 44. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

