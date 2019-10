Bí quyết giữ nhan sắc trẻ trung “hack tuổi” của nữ chính 'Tiếng sét trong mưa'

Vốn xuất thân là một ca sĩ nhưng khi chuyển sang đóng phim, Nhật Kim Anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu thích từ phía khán giả. Mới đây trong phim “Tiếng sét trong mưa”, Nhật Kim Anh đảm nhận vai chính Thị Bình từ khi mới 18 tuổi đến khi già. Dù đã U40 nhưng bà mẹ một con Nhật Kim Anh vẫn “lột xác” thành gái 18 đầy ngoạn mục khiến khán giả trầm trồ. Nữ diễn viên 34 tuổi hóa thân vào nhân vật 18 tuổi một cách thành công là nhờ nhan sắc trẻ trung, làn da mịn màng, căng bóng không khác gì thiếu nữ. Mỹ nhân sinh năm 1985 luôn chú trọng việc chăm sóc và dưỡng da để có làn da đẹp tự nhiên. Bằng chứng là cô nàng rất ít khi trang điểm, nếu có thì cũng chỉ make up “sương sương” nhẹ nhàng để tôn lên vẻ tươi trẻ, đầy sức sống của làn da ngọc ngà. Trong đời sống hàng ngày, Nhật Kim Anh cũng rất thích để mặt mộc để khoe làn da đẹp không cần son phấn. Khi đi dự sự kiện, giọng ca “Thà người đừng hứa” chỉ cần make up nhẹ nhàng, tự nhiên thôi cũng đủ khiến bao người phải ngắm mãi không thôi. Đối với Nhật Kim Anh, việc chăm sóc và bảo vệ da là vô cùng quan trọng, đây là điều kiện tiên quyết để có làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong lẫn bên ngoài. Theo đó, mỗi ngày cô đều rửa mặt với sữa rửa mặt 2 ngày/lần vào sáng tối và nói không với việc rửa mặt nhiều lần dù mùa này da có xu hướng dễ bẩn và nhờn hơn bình thường. Do rửa mặt nhiều chỉ khiến da khô thêm và tiết ra nhiều dầu hơn. Thay vào đó, cô luôn sử dụng giấy thấm dầu để thấm bớt dầu thừa trên mặt, sau đó vỗ nhẹ nước mát và lau lại. Chai xịt khoáng cũng là một thứ không thể thiếu trong túi xách của người đẹp. Bên cạnh việc tẩy tế bào chết cho da 2 - 3 lần/tuần giúp làm sạch và sáng da, ngăn ngừa mụn cám, mụn đầu đen, Nhật Kim Anh cũng thường xuyên detox da để làm sạch các lỗ chân lông bị bã nhờn, bụi bẩn bít kín bằng những loại mặt nạ chứa bùn khoáng, đất sét hoặc AHA. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng không quên tập cho mình thói quen uống nhiều nước để vừa cung cấp độ ẩm cho da vừa giúp giải độc, thanh nhiệt cho làn da luôn khỏe mạnh, tươi trẻ và đẩy lùi lão hóa. Nữ chính "Tiếng sét trong mưa" luôn chú trọng bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da chống lại những tác nhân gây hại từ môi trường. Nhờ chăm sóc da nên Nhật Kim Anh có được làn da mịn màng, trẻ trung như gái đôi mươi. Ảnh: FBNV. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

Vốn xuất thân là một ca sĩ nhưng khi chuyển sang đóng phim, Nhật Kim Anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu thích từ phía khán giả. Mới đây trong phim “Tiếng sét trong mưa”, Nhật Kim Anh đảm nhận vai chính Thị Bình từ khi mới 18 tuổi đến khi già. Dù đã U40 nhưng bà mẹ một con Nhật Kim Anh vẫn “lột xác” thành gái 18 đầy ngoạn mục khiến khán giả trầm trồ. Nữ diễn viên 34 tuổi hóa thân vào nhân vật 18 tuổi một cách thành công là nhờ nhan sắc trẻ trung, làn da mịn màng, căng bóng không khác gì thiếu nữ. Mỹ nhân sinh năm 1985 luôn chú trọng việc chăm sóc và dưỡng da để có làn da đẹp tự nhiên. Bằng chứng là cô nàng rất ít khi trang điểm, nếu có thì cũng chỉ make up “sương sương” nhẹ nhàng để tôn lên vẻ tươi trẻ, đầy sức sống của làn da ngọc ngà. Trong đời sống hàng ngày, Nhật Kim Anh cũng rất thích để mặt mộc để khoe làn da đẹp không cần son phấn. Khi đi dự sự kiện, giọng ca “Thà người đừng hứa” chỉ cần make up nhẹ nhàng, tự nhiên thôi cũng đủ khiến bao người phải ngắm mãi không thôi. Đối với Nhật Kim Anh, việc chăm sóc và bảo vệ da là vô cùng quan trọng, đây là điều kiện tiên quyết để có làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong lẫn bên ngoài. Theo đó, mỗi ngày cô đều rửa mặt với sữa rửa mặt 2 ngày/lần vào sáng tối và nói không với việc rửa mặt nhiều lần dù mùa này da có xu hướng dễ bẩn và nhờn hơn bình thường. Do rửa mặt nhiều chỉ khiến da khô thêm và tiết ra nhiều dầu hơn. Thay vào đó, cô luôn sử dụng giấy thấm dầu để thấm bớt dầu thừa trên mặt, sau đó vỗ nhẹ nước mát và lau lại. Chai xịt khoáng cũng là một thứ không thể thiếu trong túi xách của người đẹp. Bên cạnh việc tẩy tế bào chết cho da 2 - 3 lần/tuần giúp làm sạch và sáng da, ngăn ngừa mụn cám, mụn đầu đen, Nhật Kim Anh cũng thường xuyên detox da để làm sạch các lỗ chân lông bị bã nhờn, bụi bẩn bít kín bằng những loại mặt nạ chứa bùn khoáng, đất sét hoặc AHA. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng không quên tập cho mình thói quen uống nhiều nước để vừa cung cấp độ ẩm cho da vừa giúp giải độc, thanh nhiệt cho làn da luôn khỏe mạnh, tươi trẻ và đẩy lùi lão hóa. Nữ chính "Tiếng sét trong mưa" luôn chú trọng bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da chống lại những tác nhân gây hại từ môi trường. Nhờ chăm sóc da nên Nhật Kim Anh có được làn da mịn màng, trẻ trung như gái đôi mươi. Ảnh: FBNV. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.