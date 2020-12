Bí quyết giữ nhan sắc trẻ như gái 20 của quý bà 53 tuổi

Puspa Dewi (53 tuổi, ở Thái Lan) có cháu nội Neil Haver Hadi mới chào đời vào tháng 2 năm nay. Kể từ đó, Puspa thường xuyên chia sẻ ảnh hai bà cháu nhìn ngỡ như hai mẹ con. Bà nội trẻ trung này có 2 con trai, con cả Dennis (bố của Neil) sẽ bước sang tuổi 26 vào tháng 12. Trong khi đó, cậu con út cũng đã tròn 23 tuổi. Ảnh: Puspa cùng cháu nội vừa chào đời hồi đầu năm nay. Tuy đã qua tuổi ngũ tuần và có hai cậu con trai lớn nhưng bà Puspa rất quan tâm và chú trọng đến sức khoẻ. Để có được một nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn, bà thường xuyên tập luyện thân thể, có chế độ ăn uống lành mạnh và thái độ sống tích cực. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, Puspa khẳng định, vẻ ngoài của cô hoàn toàn tự nhiên, không qua can thiệp thẩm mỹ. Mọi người nhận thấy cô trông không khác nhiều so với thời còn trẻ, giống như thời gian đã trôi chậm lại với Puspa. Cô cho rằng bí quyết chống lão hóa của mình là tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống lành mạnh và tư duy vui vẻ. Bà nội 53 tuổi là một fan cuồng nhiệt của môn zumba. Puspa thường xuyên tập zumba vì cô cảm thấy hào hứng trong những bản nhạc sôi động, tiết tấu nhanh. Khi nhìn cô trong phòng gym, mọi người nghĩ tới một cô gái trẻ năng động chứ không phải người đã qua tuổi 50. Ngoài tập luyện thường xuyên, cô còn chăm bơi lội và chơi cầu lông. “Mọi người nói rằng càng lớn tuổi, tôi càng trẻ ra. Tôi nghĩ điều này đúng, vì tôi ngày càng hạnh phúc hơn, các con đều đã lớn và tôi có thể điều hành công việc kinh doanh mà tôi yêu thích”, Puspa nói. Trong khi đó, chồng Puspa không hoạt động thể chất dều đặn như vợ. Vì vậy, ông trông già hơn nhiều so với vợ dù chỉ hơn 2 tuổi. Bên cạnh chế độ tập luyện nghiêm ngặt, Puspa còn tuân theo kế hoạch ăn uống hàng ngày do các con trai của cô đưa ra. Vẻ đẹp rạng rỡ của Puspa giúp cô thu hút 250.000 người theo dõi trên Instagram, trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Thực hư tế bào gốc tại các cơ sở làm đẹp". Nguồn: VTV24.

