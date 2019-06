Bí quyết giữ gìn nhan sắc bất biến với thời gian của Việt Trinh

Diễm My 6X

Nhan sắc của "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My sau bao nhiêu năm vẫn không biến đổi quá nhiều.

Là người của công chúng, Diễm My 6X rất chú trọng tới việc giữ gìn dáng vóc của bản thân. Khi được hỏi về bí quyết sở hữu thân hình đẹp dù đã ở độ tuổi U60, cô chia sẻ bản thân chú trọng ăn uống lành mạnh và quan tâm đến giấc ngủ.

Cụ thể, Diễm My ăn chay trường, 35 năm nay cô không ăn cơm để đẹp cả thể chất lẫn tinh thần. Không ít người thắc mắc tại sao không ăn cơm mà vẫn duy trì được sắc vóc và thần thái như vậy? Cô cho biết lý do là từ nhỏ đã có thói quen không ăn cơm. Nhưng bù lại Diễm My thường chọn những thức ăn đầy đủ calo nhưng hạn chế cholesterol và các chất béo gây hại cho sức khỏe.

Đa phần, mỗi bữa ăn nhỏ của nữ diễn viên này chỉ bao gồm hoa quả, thịt nướng hoặc cá hấp và nhiều nhất là rau xanh (loại rau không qua hóa chất do chính chủ nhân chăm sóc).

Hiền Thục

Nhan sắc tươi trẻ của Hiền Thục khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sinh năm 1981, trong khi nhiều sao nữ cùng tuổi đã xuất hiện nhiều dấu hiệu của tuổi tác thì Hiền Thục lúc nào cũng tươi trẻ, thần thái vượt tuổi. Nếu chỉ nhìn ảnh, có lẽ chẳng ai có thể tin được bà mẹ một con đã được xếp vào hàng ngũ U40. Cô từng tiết lộ khá tỉ mỉ về thực đơn ăn chay trường, một trong những bí quyết duy trì con số cân nặng lý tưởng và vẻ ngoài trẻ trung tươi sáng.

Giọng ca "Nhật ký của mẹ" cho biết, thay vì ăn chay trường thì cô chỉ duy trì khoảng thời gian 1 tháng đến 3 tháng. Bởi vì theo Hiền Thục, cơ thể con người không thể thiếu một số chất cơ bản trong thời gian quá lâu, và tùy vào thể trạng của mình để quyết định thời gian ăn chay trường cho hợp lý.

Thực đơn ăn chay trường của Hiền Thục khá đơn giản. Cô ăn món chính là xà lách xoong trộn với dầu giấm, tỏi, hạt nêm, đường, chanh và dầu quả bơ. Hiền Thục đặc biệt chú ý tới công dụng của dầu quả bơ vì nó cung cấp khá nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể và cũng không quá béo. Ăn chay sẽ giúp tinh thần và thể lực càng ngày càng tốt, làn da cũng trở nên hồng hào tươi sáng hơn.

Có người cho rằng ăn chay sẽ dẫn đến thiếu chất, cơ thể suy kiệt, xấu xí nhưng trên thực tế Hiền Thục cảm thấy không có vấn đề gì. Rất nhiều ngôi sao quốc tế làm đẹp bằng phương pháp này và cô cũng vậy.

Việt Trinh

Nhan sắc của Việt Trinh thời kỳ đỉnh cao và hiện tại.

Việt Trinh từng được đánh giá là một tuyệt sắc giai nhân của thế hệ người đẹp ảnh lịch cuối thế kỷ trước. Cho đến bây giờ, sau hơn 20 năm, dù đã bước sang độ tuổi U50, cô vẫn được là một người đẹp không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Và bí quyết đó chính là ăn chay trường.