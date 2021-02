Bí quyết giữ dáng siêu nóng bỏng của Á hậu Huyền My

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m75 cùng số đo ba vòng lý tưởng 83-62-93, Huyền My luôn nổi bật khi diện bất kỳ trang phục nào, đặc biệt là trang phục bikini giúp cô quyến rũ mà vẫn toát lên nét tươi sáng, trong trẻo. Để duy trì vóc dáng thon gọn, săn chắc, Huyền My thực hiện chế độ ăn uống và tập luyện điều độ. Huyền My từng chia sẻ về thành tích giảm cân nhiều nhất là 5kg để có được vòng eo 62cm. Nàng á hậu Hà thành loại bỏ những món chiên xào ra khỏi thực đơn, ăn nhiều thịt trắng (thịt gà bỏ da), cá, trứng, cam, sữa không đường, sữa chua... cô cố gắng ăn trước 7h tối. Nếu thấy đói, Huyền My ăn thêm trái cây và uống nước lọc. Ngoài ra, Huyền My còn uống nước detox để thanh lọc cơ thể và tiêu mỡ nhanh chóng. Cụ thể, công thức của cô bao gồm 8 cốc nước lọc, 1 thìa cà phê gừng băm nhỏ, 1 quả dưa chuột cỡ vừa và 12 lá bạc hà. Cho tất cả các loại nguyên liệu vào bình nước rồi để tủ lạnh qua đêm, dùng thay nước lọc để uống trong ngày. Thực hiện điều độ, việc thanh lọc cơ thể và giảm mỡ sẽ nhận lại kết quả nhanh chóng. Ngoài chế độ ăn uống khoa học của mình, Huyền My cũng dành ra những khoảng thời gian để tập luyện những bài tập cường độ lớn dần, tác động đến từng bộ phận trên cơ thể giúp Huyền My giữ gìn vóc dáng một cách hoàn hảo nhất. Không những vậy, còn giúp tinh thần sảng khoái sau 1 ngày làm việc vất vả. Những bộ môn thể thao giúp Huyền My giữ gìn vóc dáng của mình là bơi lội, chạy bộ, chơi golf và tập gym. Tuy bận rộn với công việc nhưng Huyền My vẫn duy trì thói quen đi bơi 2 buổi mỗi tuần. Theo Huyền My, bơi là môn thể thao rất phù hợp với phái nữ, giúp các cô gái có thể tiêu thụ lượng calo dư thừa, mang lại vóc dáng săn chắc và còn giúp tinh thần sảng khoái, thư thái. Những năm gần đây, cô còn tham gia chơi golf để rèn luyện sức dẻo dai và duy trì thân hình chuẩn đẹp. Với Huyền My, cô không đơn thuần chơi golf để mang tính giải trí mà cô còn tham gia các giải đấu, điều này tức là nàng á hậu phải rèn luyện nhiều hơn. Cô từng bộc bạch không thể nắm được tay vì đánh gần 400 trái bóng/ngày. Ảnh: FBNV. Mời độc giả xem video "Làm đẹp của chị em thời Covid-19". Nguồn: VTV TSTC.

