Bí quyết giữ dáng của ái nữ tỷ phú hẹn hò con trai Beckham

Nữ diễn viên Nicola Peltz sinh năm 1995 tại Mỹ nhưng có gốc Nga lai Do Thái, Đức và Anh. Cô là con gái của cựu siêu mẫu Claudia Heffner và tỷ phú Nelson Peltz. Theo trang tin The Sun, Nicola Peltz và Brooklyn Beckham bắt đầu hẹn hò từ tháng 10/2019. Mới đây, cô còn được con trai cả của Beckham đưa về ra mắt gia đình trong dịp năm mới. Nicola Peltz có vóc dáng nóng bỏng nhờ thường xuyên luyện tập yoga nhưng không phải những bài tập thông thường mà là hot yoga. Ngoài Nicola Peltz, có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng khác như Madonna, Lady Gaga, Beyonce... cũng yêu thích phương pháp này. Với phương pháp hot yoga, người tập sẽ rèn luyện trong căn phòng có nhiệt độ từ 35 đến 38 độ C để kích thích việc toát mồ hôi, nâng cao khả năng thải độc. Ngoài ra còn giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hot yoga cũng giúp người tập thư giãn và hồi phục thể lực. Bên cạnh đó, Nicola Peltz còn đi bộ để giữ dáng và rèn luyện thân thể. Có người cho rằng đi bộ là hoạt động có tác động thấp, không dùng nhiều sức lực, phù hợp cho người già nhưng thực tế bộ môn này thích hợp với mọi lứa tuổi. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, đi bộ, đặc biệt là đi bộ nhanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cân, duy trì vóc dáng, giảm nguy cơ tử vong xuống còn 50%... Nói về bí quyết làm đẹp, Nicola Peltz từng chia sẻ cô thích dùng mặt nạ đất sét hơn mặt nạ tấm. Mặt nạ đất sét được điều chế từ thành phần đất sét gồm các khoáng chất như sắt, canxi, kẽm, magie,... giúp loại bỏ độc tố, bã nhờn để làm sạch da, chống lão hóa và se khít lỗ chân lông. Bên cạnh đó, mặt nạ đất sét cũng có thể giúp trị tàn nhang, vết thâm và sẹo. Nicola Peltz ý thức rõ ràng về những gì mình nạp vào cơ thể, cô ấy luôn kiểm soát kỹ lưỡng khẩu phần ăn để đảm bảo mình không ăn quá nhiều. Người đẹp chủ yếu ăn cá và gạo hoang (wild rice). Khi chế biến đồ ăn, người đẹp thường bổ sung thêm lá oregano và hương thảo để tăng vị. Đồ ăn vặt của cô là các loại hạt nguyên chất. Bên cạnh đó, mỗi ngày Nicola Peltz uống đến 3 lít nước. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

