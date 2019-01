Bí quyết giảm mỡ bụng cấp tốc an toàn để có eo thon đón Tết

Một trong những cách an toàn mà hiệu quả cao để giảm mỡ bụng được nhiều chị em sử dụng đó là phương pháp chườm nóng với gừng và muối. Ảnh: meohay. Với cách làm này, bạn nên thực hiện mỗi ngày, đặc biệt là trước khi đi ngủ để tăng hiệu quả giảm mỡ và kích thích giấc ngủ ngon. Ảnh: meogiamcan. Nếu không có thời gian làm muối gừng để chườm, bạn có thể sử dụng túi chườm nóng để chườm quanh vùng bụng và eo và cứ 1 – 2 phút sẽ thay đổi vị trí 1 lần để tránh bị bỏng. Ảnh: 3sshopping. Bạn nên chườm trong vòng 20 phút mỗi ngày để đạt hiệu quả như ý. Ảnh: meogiammobungnhanh. Đơn giản hơn, bạn có thể giảm mỡ bụng ngay trong khi tắm bằng cách sử dụng vòi hoa sen xả nước trực tiếp lên vùng bụng, đồng thời dùng tay xoa nhẹ theo chiều từ trong ra ngoài trong 10 phút. Ảnh: ruougungnghesausinh. Bạn nên để nhiệt độ nước là 44 độ C trong quá trình thực hiện. Ảnh: explus. Song song với đó, bạn nên kết hợp với chế độ tập luyện đầy đủ vào đúng các vào buổi sáng và buổi tối. Ảnh: Yoga Plus. Buổi sáng, bạn có thể đi bộ, lắc vòng, tập yoga hay đạp xe 30 phút. Thời gian tập tốt nhất từ 6h - 8h30 và nên tập trước khi ăn sáng. Ảnh: aloola. Buổi tối, bạn có thể tập gập bụng, hít đất khoảng 50 cái hoặc tập tạ, boxing từ 15 - 30 phút. Thời gian tập tốt nhất từ 5h - 7h và tập trước hoặc sau khi ăn ít nhất 30 phút. Ảnh: scdn. Để đạt hiệu quả giảm mỡ bụng nhanh chóng, bạn nên kết hợp việc dùng các loại trái cây giàu vitamin C (nước bưởi, nước chanh) xen kẽ với thực đơn ăn kiêng hợp lý sẽ giúp giảm mỡ bụng cực nhanh, lại vẫn đảm bảo sức khỏe. Ảnh: webgiamcan.

