Bí quyết giảm hơn 30kg ngoạn mục của Vân Anh The Voice

Ba năm trước, Vân Anh dự thi The Voice Vietnam và gây ấn tượng ở vòng thi Giấu mặt với ca khúc All By Myself. Vân Anh đã chọn Mỹ Tâm làm HLV dù được cả HLV Thu Phương và Đàm Vĩnh Hưng chọn. Thời đó, Vân Anh tự ti về thân hình gần 80kg, cô nghĩ rằng cơ hội đi tiếp của mình tại cuộc thi này dần nhỏ lại vì thân hình quá khổ của mình.



giảm hơn 30kg mỡ thừa. Vân Anh hoàn toàn "lột xác" sau khi giảm 30kg. Để giảm béo, người đẹp 9X phải từ bỏ thói quen ăn uống thoải mái, tự tạo ra những áp lực về tinh thần lẫn hành động để buộc bản thân phải thay đổi. Cô cho biết, nhiều lần muốn từ bỏ nhưng vì đam mê được đứng trên sân khấu và hát nên vẫn quyết tâm giảm cân. Vân Anh chia sẻ: "Tôi ăn kiêng. Đủ các thể loại thực đơn, trên mạng, kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm đi hỏi được. Nhưng vốn là người thích ăn vặt, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Tôi lao vào học nhảy, tôi đi bộ. Tôi ngày trước lười vận động bao nhiêu thì ngay lúc này tôi lại khác bấy nhiêu. Cân nặng giảm, tôi vui. Hạnh phúc vô cùng…" Ý thức được cân nặng của bản thân nhưng Vân Anh không thể giảm cân cho đến khi chính thức tham gia hoạt động ca hát chuyên nghiệp. "Tôi nhận ra có nhiều ca sĩ trẻ vừa hát hay lại xinh đẹp. Tôi buộc phải thay đổi ngoại hình nếu muốn theo đuổi con đường này", Vân Anh bộc bạch. Với quyết tâm và kiên trì ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt, cô nàng đãmỡ thừa.

Công cuộc giảm cân của Vân Anh bắt đầu từ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và hạn chế đồ dầu mỡ, đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động thể thao như chạy bộ và nhảy. Có thời gian cô nàng tập luyện hơn 14 tiếng mỗi tuần. Không có điều kiện để thuê huấn luyện viên hướng dẫn tập gym riêng và phải tiết kiệm chi phí sinh hoạt tại TP HCM, Vân Anh chọn ăn các loại hạt để giảm mỡ.

Sau 20 năm sống chung với mỡ thừa, Vân Anh như lột xác thành người hoàn toàn khác nhờ giảm 30kg thành công. Giờ đây, cô không chỉ xinh đẹp, gợi cảm mà còn có thể tự tin diện các loại váy áo bó sát khoe thân hình quyến rũ.

"Sau khi giảm béo, công việc của tôi cũng thuận lợi hơn. Tôi có thể tự tin đứng trên sân khấu, trước hàng nghìn khán giả. Với tôi, nỗ lực khiến bản thân đẹp hơn cũng là một cách tôn trọng những người đã yêu mến mình", Vân Anh tâm sự.