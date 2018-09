Bí quyết giảm cân thần tốc của Hoa hậu, Á hậu Việt Nam

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh giảm 4kg/tuần: Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ, thời điểm trước khi quyết định đăng ký dự thi, cô vừa trải qua chuyến du lịch hè nên đã tăng cân, số đo các vòng không còn chuẩn đẹp. Khi hạ quyết tâm đi thi, cô gái sinh năm 1996 đã lên kế hoạch tập luyện và ăn kiêng để giảm cân thần tốc. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tăng cường các bài tập tạ để giảm mỡ và tăng cơ, ăn nhiều rau xanh, kiêng tinh bột, đường và tuyệt đối không ăn đêm. Chỉ sau một tuần, người đẹp Hà Nội đã giảm được 4 kg, hình thể cân đối và săn chắc. Lợi thế vóc dáng khỏe khoắn là một trong những yếu tố giúp cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú giảm 7kg/tháng: Để có vóc dáng nuột nà khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Thanh Tú đã phải giảm 7kg/tháng với chế độ luyện tập, ăn uống nghiêm ngặt. Thanh Tú phải giảm cân cấp tốc sát ngày thi bằng cách tập kick boxing. Đồng thời, cô giữ chế độ ăn uống không tinh bột, và chia thành nhiều bữa ăn nhỏ. Sau 1 tháng, cô đã giảm được 7kg và sở hữu vóc dáng hoàn hảo như mọi người thấy. Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng thon thả, cô đã giành được danh hiệu Á hậu 1. Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên giảm 14 kg trong ba tháng. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên từng nặng tới 70kg. Người đẹp đến từ Nam Định quyết tâm ép cân thần tốc bằng thực đơn không có tinh bột. Cô ăn rau, thịt, trái cây, uống sữa kết hợp với tập thể dục. Với nỗ lực không ngừng nghỉ trong vòng ba tháng, Kỳ Duyên đã giảm được khoảng 14kg. Thân hình thon gọn cùng số đo 3 vòng 86 - 63 - 91 đã giúp Kỳ Duyên giành được vương miện cao quý. Á hậu Ngô Trà My giảm 10kg: Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Trà My từng nặng tới 66 kg. Để giảm cân, cô đã thực hiện chế độ ăn kiêng và tập luyện rất nghiêm khắc. Ngoài tập gym, chạy bộ, đạp xe, Trà My còn thử cả bộ môn boxing để thân hình săn chắc hơn. Bên cạnh đó, cô cũng thực hiện chế độ ăn kiêng hà khắc. Mỗi ngày cô chỉ ăn một bữa sáng, gồm các món giúp tăng cường cơ bắp như thịt bò, gà, tôm... kèm với rau. Nhờ tích cực ăn kiêng và tập luyện nên người đẹp Hà Nội đã giảm được 10 kg. Á hậu 2012 Hoàng Anh giảm 15 kg sau hai tháng nhờ hạn chế tinh bột và đi bộ mỗi ngày. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, Hoàng Anh có thân hình khá tròn trịa. Cô đã hạ quyết tâm phải giảm cân cấp tốc để có thể tham gia cuộc thi sắc đẹp này. Hoàng Anh chọn cách chạy bộ một tiếng mỗi ngày, xông hơi hai lần trong một tháng. Cô cũng áp dụng chế độ ăn hạn chế tinh bột, tăng cường rau xanh và kiêng đồ chiên rán. Sau hai tháng, Hoàng Anh đã giảm được 15 kg. Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan giảm hơn 10kg: Trước khi trở thành Hoa hậu Biển 2010 hay Á hậu cuộc thi Hoa hậu các dân tộc 2013, Nguyễn Thị Loan từng là cô sinh viên rất mập. Quyết tâm giảm cân để tham gia các cuộc thi nhan sắc, cô chọn cách tập luyện nhiều hơn chứ không ăn kiêng quá hà khắc. Cô tích cực chạy bền, tập các bài tăng cơ và các môn thể thao vận động như bóng chuyền, bóng đá... Chế độ giảm cân không "hành xác" đã đem lại cho Nguyễn Thị Loan cân nặng như ý là 56,5 kg, số đo 3 vòng 89 - 63 - 93. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh giảm 4kg/tuần: Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ, thời điểm trước khi quyết định đăng ký dự thi, cô vừa trải qua chuyến du lịch hè nên đã tăng cân, số đo các vòng không còn chuẩn đẹp. Khi hạ quyết tâm đi thi, cô gái sinh năm 1996 đã lên kế hoạch tập luyện và ăn kiêng để giảm cân thần tốc. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tăng cường các bài tập tạ để giảm mỡ và tăng cơ, ăn nhiều rau xanh, kiêng tinh bột, đường và tuyệt đối không ăn đêm. Chỉ sau một tuần, người đẹp Hà Nội đã giảm được 4 kg, hình thể cân đối và săn chắc. Lợi thế vóc dáng khỏe khoắn là một trong những yếu tố giúp cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú giảm 7kg/tháng: Để có vóc dáng nuột nà khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Thanh Tú đã phải giảm 7kg/tháng với chế độ luyện tập, ăn uống nghiêm ngặt. Thanh Tú phải giảm cân cấp tốc sát ngày thi bằng cách tập kick boxing. Đồng thời, cô giữ chế độ ăn uống không tinh bột, và chia thành nhiều bữa ăn nhỏ. Sau 1 tháng, cô đã giảm được 7kg và sở hữu vóc dáng hoàn hảo như mọi người thấy. Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng thon thả, cô đã giành được danh hiệu Á hậu 1. Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên giảm 14 kg trong ba tháng. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên từng nặng tới 70kg. Người đẹp đến từ Nam Định quyết tâm ép cân thần tốc bằng thực đơn không có tinh bột. Cô ăn rau, thịt, trái cây, uống sữa kết hợp với tập thể dục. Với nỗ lực không ngừng nghỉ trong vòng ba tháng, Kỳ Duyên đã giảm được khoảng 14kg. Thân hình thon gọn cùng số đo 3 vòng 86 - 63 - 91 đã giúp Kỳ Duyên giành được vương miện cao quý. Á hậu Ngô Trà My giảm 10kg: Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Trà My từng nặng tới 66 kg. Để giảm cân, cô đã thực hiện chế độ ăn kiêng và tập luyện rất nghiêm khắc. Ngoài tập gym, chạy bộ, đạp xe, Trà My còn thử cả bộ môn boxing để thân hình săn chắc hơn. Bên cạnh đó, cô cũng thực hiện chế độ ăn kiêng hà khắc. Mỗi ngày cô chỉ ăn một bữa sáng, gồm các món giúp tăng cường cơ bắp như thịt bò, gà, tôm... kèm với rau. Nhờ tích cực ăn kiêng và tập luyện nên người đẹp Hà Nội đã giảm được 10 kg. Á hậu 2012 Hoàng Anh giảm 15 kg sau hai tháng nhờ hạn chế tinh bột và đi bộ mỗi ngày. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, Hoàng Anh có thân hình khá tròn trịa. Cô đã hạ quyết tâm phải giảm cân cấp tốc để có thể tham gia cuộc thi sắc đẹp này. Hoàng Anh chọn cách chạy bộ một tiếng mỗi ngày, xông hơi hai lần trong một tháng. Cô cũng áp dụng chế độ ăn hạn chế tinh bột, tăng cường rau xanh và kiêng đồ chiên rán. Sau hai tháng, Hoàng Anh đã giảm được 15 kg. Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan giảm hơn 10kg: Trước khi trở thành Hoa hậu Biển 2010 hay Á hậu cuộc thi Hoa hậu các dân tộc 2013, Nguyễn Thị Loan từng là cô sinh viên rất mập. Quyết tâm giảm cân để tham gia các cuộc thi nhan sắc, cô chọn cách tập luyện nhiều hơn chứ không ăn kiêng quá hà khắc. Cô tích cực chạy bền, tập các bài tăng cơ và các môn thể thao vận động như bóng chuyền, bóng đá... Chế độ giảm cân không "hành xác" đã đem lại cho Nguyễn Thị Loan cân nặng như ý là 56,5 kg, số đo 3 vòng 89 - 63 - 93. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.