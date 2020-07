Bí quyết giảm 28kg của hot girl xứ Hàn dù bữa nào cũng ăn no

Thời điểm nặng 78kg, Lee Hyun Joo mắc phải chứng đau cổ, cao huyết áp và tiểu đường. Lúc đó, cô mới nhận ra tình trạng sức khỏe tệ hại do lối sống kém lành mạnh. Sau đó, cô gái Hàn bắt đầu lên kế hoạch và quyết tâm giảm được 28kg để có sức khỏe chống bệnh tật. Đầu tiên, cô điều chỉnh lại chế độ ăn. Thay vì ăn vô tội vạ những món ăn nhanh, đồ ăn vặt mua sẵn, Hyun Joo tự chuẩn bị thức ăn cho ba bữa theo thực đơn khoa học. Cô tham khảo nhiều phương pháp giảm cân rồi quyết định theo cách cắt giảm tinh bột, tăng cường protein và rau xanh. Lee Hyun Joo không nhịn ăn để giảm cân mà ăn đủ 3 bữa mỗi ngày với đầy đủ các nhóm chất. Cô lựa chọn thực phẩm chứa tinh bột tốt như ngũ cốc nguyên cám, yến mạch, gạo lứt để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Protein đến từ thịt nạc, trứng và các loại cá. Chất xơ đến từ rau xanh và trái cây. Mỗi bữa, cô tự quy định mình sẽ ăn 2 phần tinh bột tốt, 3 phần protein, 2 phần trái cây và 3 phần rau xanh. Thực đơn đủ chất giúp Hyun Joo luôn thấy no bụng. Cô tự chuẩn bị cả 3 bữa ăn cho mình mỗi ngày. Ngay cả khi đi liên hoan hay ăn uống với gia đình, người đẹp cũng chỉ ăn phần thức ăn mình đã chuẩn bị để đảm bảo dinh dưỡng. Ngoài ra, cô nàng luôn cố gắng uống nhiều hơn 2 lít nước mỗi ngày để ngăn cơn đói, thèm ăn vặt. Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, Lee Hyun Joo còn tập luyện chăm chỉ để tiêu đốt mỡ thừa. Cô đến phòng gym mỗi ngày. Bài tập chủ yếu của cô là chạy bộ trên máy, nâng tạ, tập các bài cardio với sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Ngoài ra, cô còn tập aerobic 3 buổi mỗi tuần để cơ thể săn chắc hơn. Thời gian đầu, cô nàng không thể "trụ" nổi 30 giây với bài tập aerobic. Sau một thời gian kiên trì, cô có thể tập với cường độ nhanh trong 30 phút. Nhờ việc tuân thủ tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt, Lee Hyun Joo đã giảm được 28kg xuống còn 50kg và có được vóc dáng nuột nà. Hiện tại, cô vẫn không hề bỏ thói quen tập thể dục. Ngay cả khi cô không thể đến phòng tập cô vẫn tập luyện ở nhà. Nhờ việc giảm cân, Lee Hyun Joo đã thoải mái hơn với chính mình, nó khiến cô hạnh phúc. Từng có thời gian cô bị ám ảnh bởi cảm giác tăng cân trở lại. Chỉ sợ khi ăn mình sẽ một lần nữa biến thành người béo. Tuy nhiên, người đẹp này giờ đây đã biết tự cân bằng cảm xúc để sống vui hơn. Lời khuyên của Lee Hyun Joo dành cho mọi người để giảm cân thành công đầu tiên là nhẫn nại, thứ hai là tạo dựng những thói quen lành mạnh. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Bí quyết giảm cân hiệu quả mà an toàn". Nguồn: VTC Now.

