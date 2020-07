Bí quyết gì giúp Thanh Hằng sở hữu vòng eo nhỏ nhất showbiz Việt

Mới đây, trên trang cá nhân Instagram, siêu mẫu Thanh Hằng đăng một bức ảnh diện nội y màu đen đứng trước gương cùng dòng trạng thái: "Không nghĩ khung xương mình nhỏ vậy. Sau 7 ngày ketox thì mình xuống 4kg (không hiểu mỡ nơi đâu mà có thể xuống), eo còn 51cm. Lưu lại trước khi bung xõa với cơn thèm ăn các món ngon trên đời".

Thanh Hằng khiến dân tình bấn loạn khi khoe vòng eo 51. Ngay lập tức, bức ảnh cùng dòng trạng thái khiến dân mạng khá kinh ngạc. Với số đo vòng eo 51cm, huấn luyện viên The Face Vietnam 2019 đã "vượt mặt" số đo vòng hai của các mỹ nhân khác như Han Sara, Tường Linh (eo 53cm), Lan Ngọc (54cm). Điều đáng nói ở đây chính là cách đây 2 tháng, vòng eo của Thanh Hằng mới chạm mốc 53cm. Với số đo vòng eo 51cm, Thanh Hằng chính thức là mỹ nhân sở hữu vòng hai nhỏ nhất trong showbiz Việt. Có thể nói, ở ngưỡng U40, Thanh Hằng không chỉ có nhan sắc ngày càng thăng hạng mà body của cô vẫn vô cùng nuột nà và nóng bỏng. Để có được vòng eo thon gọn và gợi cảm, Thanh Hằng đã kiên trì tập luyện và thực hiện chế độ ăn khắt khe. Bí quyết giảm cân, giữ eo thon của Thanh Hằng chính là dùng phương pháp Ketox (ăn keto, uống detox). Bí quyết giảm cân, giữ eo thon của người đẹp chính là dùng phương pháp Ketox (ăn keto, uống detox). KetoX là sự kết hợp của phương pháp Keto với phương pháp Detox (detoxicfication - loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể). KetoX giúp giảm cân, giữ eo thon ra sao? Khi áp dụng KetoX, bạn sẽ ăn kiêng theo chế độ Keto và uống kiêng như Detox, có nghĩa là bạn phải cắt giảm tối đa tinh bột, chỉ ăn chủ yếu đạm và chất béo; song song với đó là bạn sẽ uống những loại nước detox thay cho nước lọc để giúp cơ thể được thải độc, những bộ phận bên trong cơ thể (gan, thận, dạ dày…) được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc quá tải. Keto (ketogenic diet) là dung nạp rất ít tinh bột (carbohydrate), không đồ ngọt và đường, chủ yếu cung cấp cho cơ thể chất béo và chất đạm. Thông thường, carbohydrate tạo ra đường (glucose) giúp giải phóng năng lượng. Khi thực hiện keto, lượng carbohydrate không đủ để sử dụng, lúc đó gan sẽ giải phóng kentone và một số hợp chất phân hủy chất béo thành năng lượng. Mời độc giả theo dõi video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC. Còn detox hiểu đơn giản là thải độc, thanh lọc nhằm đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng, khỏe mạnh. Uống detox là sử dụng nước ép từ thực phẩm giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin như hạt chia, rau màu xanh đậm, bông cải xanh, dưa leo, trái cây họ cam quýt, dâu tây, dứa… nhằm đào thải độc tố sinh ra từ hoạt động tế bào, hoặc do chúng ta tiếp xúc hàng ngày với môi trường, thực phẩm, không khí, nguồn nước… Bữa ăn chuẩn Keto của siêu mẫu Thanh Hằng. Trong thời gian ăn uống ketox, bạn phải cắt giảm tối đa tinh bột từ cơm, bánh mỳ. Không dùng bánh ngọt, đường, nước ngọt, trà sữa, thức ăn nhanh. Thay vào đó, dung nạp nhiều thực phẩm giàu đạm và chất béo như thịt, cá, trứng. Bổ sung loại dầu tốt cho sức khỏe như dầu olive, dầu quả bơ. Ăn đủ rau có lá xanh, các loại hạt… Mặt khác, bạn cần kết hợp uống nước detox thay thế nước lọc. Khi áp dụng ketox đúng cách, bạn sẽ giảm cân hiệu quả, đồng thời thu nhỏ vòng eo, vòng bụng vốn dễ bị tích tụ mỡ thừa. Nhược điểm của KetoX Tuy vậy, bất kỳ phương pháp ăn kiêng nào cũng có ưu và nhược điểm và không phải ai cũng có thể áp dụng. Áp dụng KetoX cũng có nhược điểm là có thể kéo theo tình trạng mệt mỏi, uể oải trong những ngày đầu do cắt giảm tinh bột đột ngột. Hơn nữa, nếu sau 7 ngày KetoX mà bạn lại ăn uống không theo chế độ và không có kiểm soát thì cân nặng lại tăng lên vù vù.

Ngoài ra, ăn theo chế độ ăn Keto bạn cũng sẽ có nguy cơ mắc phải một số vấn đề như: thiếu vi chất do loại bỏ một lượng lớn các loại thức ăn; tăng cholesterol xấu (LDL); các bệnh về thận và xương do ăn nhiều chất béo và đạm; gia tăng nguy cơ một số loại ung thư do ăn nhiều thịt đỏ.

Dung nạp protein và chất béo nhưng lại thiếu hụt chất đường bột gây nên hiện tượng mất cân bằng chất dinh dưỡng. Hoạt động của gan, thận bị ảnh hưởng dẫn đến sự xuất hiện của mụn trên mặt hoặc thân thể.

Thay vì uống nước lọc, bạn sẽ uống nước ép detox chế biến từ rau củ, trái cây chứa vitamin C có vị chua, từ đó dễ bị bệnh đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa.

Bên cạnh đó, ketox đòi hỏi tốn nhiều thời gian cho việc ăn uống kỹ lưỡng trong ngày, cũng như giữ tinh thần vững vàng, nói không với các món khoái khẩu yêu thích.

Lưu ý: Bạn nên tham khảo ý kiến từ chuyên gia dinh dưỡng trước khi tiến hành phương pháp ăn kiêng trên để không gặp bất kỳ sự cố nào về sức khỏe.