Bí quyết dưỡng da, giữ dáng của mỹ nữ nóng bỏng Fast and Furious 9

Bí quyết dưỡng da của người đẹp Eiza González là áp dụng phương pháp double cleansing (làm sạch kép) với dùng dầu tẩy trang và sữa rửa mặt để sạch sâu. Mỹ nhân Fast and Furious 9 luôn ghi nhớ kim chỉ nam làm đẹp từ mẹ của mình: Chăm sóc da trước, trang điểm sau. Lớp make up sẽ làm bạn đẹp lên tức thì nhưng làn da được nuôi dưỡng cẩn thận sẽ duy trì sắc đẹp cho bạn trong cả tương lai. Eiza dùng kem dưỡng ẩm có thành phần axit hyaluronic và SPF giúp da giữ nước và chống nắng. Bạn nên dùng máy mát xa để kem thấm sâu vào da hơn. Mỗi lần đắp mặt nạ da của bạn sẽ hấp thu được một lượng dưỡng chất lớn gấp nhiều lần so với kem dưỡng thông thường, vậy nên bạn cần đắp 2-3 lần một tuần. Các loại mặt nạ tinh chất nước rất lành tính, bạn có thể dùng trong mọi điều kiện khí hậu. Đôi mắt thâm quầng do thức khuya là kẻ thù của mọi cô gái. Khi tán kem che khuyết điểm dưới mắt, Eiza thường dùng ngón tay. Giải thích lý do vì sao cô không thích dùng cọ trang điểm, người đẹp vui vẻ: “Tôi tin là vẽ tranh bằng tay sẽ đẹp hơn. Tâm hồn tôi vẫn như một đứa trẻ học mẫu giáo vậy”. Cô nàng thích lông mày dày và rậm nên đây là bước tốn khá nhiều công sức. Đầu tiên Eiza dùng chì kẻ lông màu để định hình, sau đó cô dùng gel chải lông mày ngược lên. Cuối cùng cô còn dùng cọ đầu nhỏ để chải lại xung quanh lông mày thêm lần nữa. Nữ diễn viên còn tự hào nói về làn da của mình: “Tôi là người Latin nên da của tôi có tông màu trung tính. Trán tôi có màu hồng, cằm lại có màu vàng, mặt tôi không sao nhưng cơ thể lại bị rám nắng. Tôi chỉ cần đánh khối một chút ở 2 bên gò má là gương mặt đã sắc nét hơn nhiều rồi”. Trước khi đánh son môi, Eiza đánh son dưỡng ẩm rất nhiều lớp. Sau đó cô dùng kem che khuyết điểm để làm dịu màu môi. Màu son Eiza hay dùng là hồng đào. Đây là tông màu tự nhiên, giúp cô nàng thoải mái dạo phố, đến trường quay, đi mua sắm mà không ngại bị các fan chê “lố”. Người đẹp luôn tin vào việc ăn uống giúp cải thiện dáng vóc. Vì thế chế độ ăn kiêng của cô khắt khe với những thực phẩm organic. Cô tiết lộ bí quyết làm đẹp là nhờ uống sinh tố có màu xanh mỗi ngày, giúp cải thiện thị giác và làn da. Để có vẻ đẹp như hiện tại, Eiza phải vùi mình trong phòng gym gần như mỗi ngày. Cô có huấn luyện viên riêng. Huấn luyện viên gò cô vào bài tập nặng giúp đốt calories cao như các bài leo núi. Eiza rất quan tâm tới nhan sắc. Cô đi thử máu mỗi 6 tháng trong năm để chắc chắn mình thiếu vitamin gì còn bổ sung kịp thời. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

