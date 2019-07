Bí quyết biến mặt bánh bao trở nên nhỏ nhắn trong "phút mốt"

1. Chọn kiểu tóc phù hợp

Cắt tóc giống như ma thuật, có thể thay đổi diện mạo của một người trong chớp mắt. Chọn đúng kiểu tóc có thể khó khăn, nhưng có một số phương pháp sẽ thu nhỏ khuôn mặt của bạn và thậm chí làm nổi bật xương hàm của bạn! Seulgi (Red Velvet) sở hữu khuôn mặt tròn, nhưng qua nhiều năm, cô nàng đã thay đổi kiểu tóc để giúp mặt dài và hẹp hơn. Tóc mái thường được sử dụng để che và thu nhỏ trán, nhưng tóc mái ngắn có thể kéo dài trán của Seulgi và khiến tạo khuôn mặt trái xoan cho cô nàng. Tóc mái cũng không quá rộng, giúp mái tóc dài của cô ấy rủ xuống xương gò má như rèm cửa. Điều này khiến khuôn mặt Seulgi trông nhỏ hơn và sắc nét hơn nhiều. 2. Tạo kiểu tóc

Ngày nào cũng để một kiểu tóc trông thật nhàm chán, nhưng may mắn thay, không phải lúc nào bạn cũng phải xõa tóc để có khuôn mặt nhỏ hơn. Bằng cách búi tóc, bạn có thể kéo dài và giảm béo khuôn mặt đấy. Kiểu tóc đuôi ngựa cao mà Momo (TWICE) chọn cũng có tác dụng tương tự, và phần mái dài tạo ra một đường vô hình từ xương gò má đến xương hàm, làm cho khuôn mặt cô nàng nhỏ hơn hẳn. 3. Sử dụng phụ kiện

Khuyên tai đèn chùm to như của Lisa (BLACKPINK) có thể làm cho khuôn mặt của người đeo trông nhỏ hơn. Khuyên tai treo lủng lẳng bên dưới xương hàm cũng làm cho khuôn mặt tròn thành khuôn mặt trái xoan. 4. Thử các phương pháp trang điểm mới

Giống như cắt tóc, trang điểm có thể thay đổi đáng kể ngoại hình của một người và có thể được sử dụng để tạm thời thay đổi kích thước và hình dạng của khuôn mặt. Tạo khối có thể giúp Baekhyun có chiếc cằm V-line như ý… …hay thu hẹp trán rộng cho cô nàng Victoria nhóm f(x). 5. Đội mũ và dùng băng đô

Phụ kiện là vật dụng bạn không thể bỏ qua. Nếu bạn không thích dùng khuyên tai và kính rân, bạn có thể thử một chiếc băng đô. Một phụ kiện tóc độc đáo sẽ khiến người đối diện tập trung vào đầu của bạn và làm thon gọn khuôn mặt. Mũ cũng là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Vành mũ càng rộng, khuôn mặt của bạn trông càng nhỏ.

1. Chọn kiểu tóc phù hợp

Cắt tóc giống như ma thuật, có thể thay đổi diện mạo của một người trong chớp mắt. Chọn đúng kiểu tóc có thể khó khăn, nhưng có một số phương pháp sẽ thu nhỏ khuôn mặt của bạn và thậm chí làm nổi bật xương hàm của bạn! Seulgi (Red Velvet) sở hữu khuôn mặt tròn, nhưng qua nhiều năm, cô nàng đã thay đổi kiểu tóc để giúp mặt dài và hẹp hơn. Tóc mái thường được sử dụng để che và thu nhỏ trán, nhưng tóc mái ngắn có thể kéo dài trán của Seulgi và khiến tạo khuôn mặt trái xoan cho cô nàng. Tóc mái cũng không quá rộng, giúp mái tóc dài của cô ấy rủ xuống xương gò má như rèm cửa. Điều này khiến khuôn mặt Seulgi trông nhỏ hơn và sắc nét hơn nhiều. 2. Tạo kiểu tóc

Ngày nào cũng để một kiểu tóc trông thật nhàm chán, nhưng may mắn thay, không phải lúc nào bạn cũng phải xõa tóc để có khuôn mặt nhỏ hơn. Bằng cách búi tóc, bạn có thể kéo dài và giảm béo khuôn mặt đấy. Kiểu tóc đuôi ngựa cao mà Momo (TWICE) chọn cũng có tác dụng tương tự, và phần mái dài tạo ra một đường vô hình từ xương gò má đến xương hàm, làm cho khuôn mặt cô nàng nhỏ hơn hẳn. 3. Sử dụng phụ kiện

Khuyên tai đèn chùm to như của Lisa (BLACKPINK) có thể làm cho khuôn mặt của người đeo trông nhỏ hơn. Khuyên tai treo lủng lẳng bên dưới xương hàm cũng làm cho khuôn mặt tròn thành khuôn mặt trái xoan. 4. Thử các phương pháp trang điểm mới

Giống như cắt tóc, trang điểm có thể thay đổi đáng kể ngoại hình của một người và có thể được sử dụng để tạm thời thay đổi kích thước và hình dạng của khuôn mặt. Tạo khối có thể giúp Baekhyun có chiếc cằm V-line như ý… …hay thu hẹp trán rộng cho cô nàng Victoria nhóm f(x). 5. Đội mũ và dùng băng đô

Phụ kiện là vật dụng bạn không thể bỏ qua. Nếu bạn không thích dùng khuyên tai và kính rân, bạn có thể thử một chiếc băng đô. Một phụ kiện tóc độc đáo sẽ khiến người đối diện tập trung vào đầu của bạn và làm thon gọn khuôn mặt. Mũ cũng là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Vành mũ càng rộng, khuôn mặt của bạn trông càng nhỏ.