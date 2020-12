Bí quyết ăn kiêng giữ dáng nghiêm khắc của Đỗ Khánh Vân “Sao nhập ngũ”

Đỗ Khánh Vân, sinh năm 1995, được nhiều khán giả biết đến sau khi đảm nhận vai Trà Long trong phim điện ảnh Mắt biếc chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nổi tiếng từ vai Trà Long trong phim Mắt biếc (2019), Khánh Vân được nhiều người khen ngợi nhan sắc trong trẻo với đôi mắt to tròn, má lúm đồng tiền dễ thương. Dù có vóc dáng nhỏ bé nhưng nữ diễn viên khá chú trọng việc ăn uống và tập luyện giữ dáng. Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, Khánh Vân kể cô tập Muay Thái kết hợp chế độ ăn uống hạn chế đường và tinh bột. Hàng ngày, Đỗ Khánh Vân ăn uống bình thường, tuy nhiên hạn chế đường và tinh bột. Không kiêng khem quá hà khắc nhưng Khánh Vân cũng chú trọng việc ăn uống để giữ gìn vóc dáng theo nguyên tắc hạn chế tinh bột xấu. Thay vào đó, diễn viên sinh năm 1995 thường ưu tiên bánh mì đen, khoai lang vì có lượng calo thấp hơn so với cơm hay bánh mỳ trắng đồng thời chứa nhiều chất xơ, tốt cho tiêu hóa. Protein trong thực đơn của cô nàng chủ yếu là trứng gà, thịt ức gà. Nhóm dinh dưỡng này giúp no bụng và là thành phần quan trọng để xây dựng, duy trì cơ bắp, nhờ đó giữ vóc dáng được săn chắc. Bên cạnh đó, Khánh Vân cũng ăn nhiều rau, trái cây trong ngày. Rau và trái cây không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ mà còn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa giúp bạn trông trẻ hơn. Song song với chế độ ăn, Khánh Vân còn tập Muay Thai, boxing, tập nhảy vừa giúp xả stress vừa có tác dụng đốt calo dư thừa hiệu quả, nhờ đó cải thiện vóc dáng, giúp cơ thể thêm săn chắc, khỏe mạnh. Ảnh: FBNV. Mời độc giả theo dõi video "Những bài tập Tabata cho bạn giảm cân nhanh nhất". Nguồn: VTV3.

Đỗ Khánh Vân, sinh năm 1995, được nhiều khán giả biết đến sau khi đảm nhận vai Trà Long trong phim điện ảnh Mắt biếc chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nổi tiếng từ vai Trà Long trong phim Mắt biếc (2019), Khánh Vân được nhiều người khen ngợi nhan sắc trong trẻo với đôi mắt to tròn, má lúm đồng tiền dễ thương. Dù có vóc dáng nhỏ bé nhưng nữ diễn viên khá chú trọng việc ăn uống và tập luyện giữ dáng. Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, Khánh Vân kể cô tập Muay Thái kết hợp chế độ ăn uống hạn chế đường và tinh bột. Hàng ngày, Đỗ Khánh Vân ăn uống bình thường, tuy nhiên hạn chế đường và tinh bột. Không kiêng khem quá hà khắc nhưng Khánh Vân cũng chú trọng việc ăn uống để giữ gìn vóc dáng theo nguyên tắc hạn chế tinh bột xấu. Thay vào đó, diễn viên sinh năm 1995 thường ưu tiên bánh mì đen, khoai lang vì có lượng calo thấp hơn so với cơm hay bánh mỳ trắng đồng thời chứa nhiều chất xơ, tốt cho tiêu hóa. Protein trong thực đơn của cô nàng chủ yếu là trứng gà, thịt ức gà. Nhóm dinh dưỡng này giúp no bụng và là thành phần quan trọng để xây dựng, duy trì cơ bắp, nhờ đó giữ vóc dáng được săn chắc. Bên cạnh đó, Khánh Vân cũng ăn nhiều rau, trái cây trong ngày. Rau và trái cây không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ mà còn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa giúp bạn trông trẻ hơn. Song song với chế độ ăn, Khánh Vân còn tập Muay Thai, boxing, tập nhảy vừa giúp xả stress vừa có tác dụng đốt calo dư thừa hiệu quả, nhờ đó cải thiện vóc dáng , giúp cơ thể thêm săn chắc, khỏe mạnh. Ảnh: FBNV. Mời độc giả theo dõi video " Những bài tập Tabata cho bạn giảm cân nhanh nhất". Nguồn: VTV3.