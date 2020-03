Bỉ phát hiện kháng thể vô hiệu hóa corona, “cuộc đua” vaccine Covid-19 ngày càng gấp rút

Công ty công nghệ sinh học CureVac, một doanh nghiệp tư nhân vừa được cấp vốn 8,3 triệu USD để nghiên cứu vaccine chống dịch Covid-19 hồi đầu năm nay, đang nỗ lực khai thác công nghệ vaccine liều thấp. Hiện Hãng CureVac, đặt tại TP Tübingen thuộc bang Bade-Wurtemberg, tây nam nước Đức, đang hợp tác với Viện nghiên cứu vaccine Paul-Ehrlich trực thuộc Bộ Y tế Đức. Giám đốc Hãng CureVac là ông Daniel Menichella hồi đầu tháng 3 thông báo "có thể phát triển được một loại vaccine có hiệu quả tốt nhất trong vòng vài tháng nữa". Tổng giám đốc phụ trách sản xuất kiêm sáng lập viên CureVac cho Reuters biết rằng cơ chế hoạt động của một loại vaccine liều thấp chống bệnh dại có thể được áp dụng trong việc chế vaccine chống virus corona chủng mới. Truyền thông Đức còn đưa tin Mỹ muốn được độc quyền sản xuất vaccine phòng Covid-19 mà CureVasc đang phát triển. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã đáp lại rằng: “Các nhà khoa học Đức đóng vai trò tiên phong trong phát triển thuốc và vaccine. Chúng tôi không cho phép người khác tiếp cận kết quả nghiên cứu độc quyền này”. Ngày 16/3, giới chức y tế Mỹ xác nhận đã có thử nghiệm lâm sàng đầu tiên để đánh giá tác dụng của một loại vaccine phòng chống virus SARS-CoV-2 ở thành phố Seattle của Mỹ. Theo đó, cuộc thử nghiệm sản phẩm từ nghiên cứu của NIH với Hãng công nghệ sinh học Moderna (đặt tại Cambridge, bang Massachusetts) sẽ được tiến hành trên 45 tình nguyện viên là người trưởng thành khỏe mạnh ở độ tuổi từ 18-55 trong thời gian khoảng 6 tuần. Bốn trong 45 tình nguyện viên tại Mỹ đã được tiêm mũi đầu tiên của một loại vaccine thử nghiệm phòng ngừa Covid-19 (virus corona chủng mới) hôm 16/3. Theo báo Huffington Post, những người tình nguyện sẽ còn phải trải qua các giai đoạn đánh giá khác để xác thực xem vaccine có thực sự hiệu quả và an toàn cho người sử dụng. Giới chức y tế Mỹ cho rằng phải mất từ 12-18 tháng để sản xuất đại trà vaccine cho người sử dụng nếu mọi thứ diễn ra ổn thỏa như dự kiến. Ngày 16/3, Viện nghiên cứu công nghệ sinh học Flemish (VIB) - Bỉ, công bố phát hiện một loại kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Tuy nhiên, viện này cho biết vẫn cần nghiên cứu thêm để xác nhận hiệu quả thực sự của kháng thể này. Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngay từ những ngày đầu năm, phòng thí nghiệm của tiến sĩ Xavier Saelens đã thông báo về việc phát hiện một loại kháng thể đặc biệt có khả năng vô hiệu hóa virus gây bệnh Covid-19. Trong tuyên bố của mình, VIB cho biết loại kháng thể này có khả năng vô hiệu hóa một biến thể trong phòng thí nghiệm của virus corona. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển một loại thuốc chống virus có thể khống chế SARS-CoV-2. Theo phòng thí nghiệm, các kết quả mới đây chỉ ra rằng kháng thể có khả năng ngăn virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào con người. Ngoài ra, kháng thể này cũng có thể được sản xuất trên quy mô lớn bằng cách sử dụng các quy trình sản xuất phổ biến trong ngành công nghiệp dược phẩm sinh học. Hiện nay, có rất nhiều loại vaccine tiềm năng đang được nghiên cứu. Hàng chục nhóm nghiên cứu trên toàn thế giới đang chạy đua để tạo ra loại vaccine ngăn ngừa bệnh Covid-19. Một loại vaccine do công ty Inovio Pharmaceuticals điều chế dự kiến bắt đầu quá trình nghiên cứu tính an toàn vào tháng tới tại cả Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ảnh: Internet. Video "Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, tăng số ca mắc lên 57 người". Nguồn: VTV24.

Công ty công nghệ sinh học CureVac, một doanh nghiệp tư nhân vừa được cấp vốn 8,3 triệu USD để nghiên cứu vaccine chống dịch Covid-19 hồi đầu năm nay, đang nỗ lực khai thác công nghệ vaccine liều thấp. Hiện Hãng CureVac, đặt tại TP Tübingen thuộc bang Bade-Wurtemberg, tây nam nước Đức, đang hợp tác với Viện nghiên cứu vaccine Paul-Ehrlich trực thuộc Bộ Y tế Đức. Giám đốc Hãng CureVac là ông Daniel Menichella hồi đầu tháng 3 thông báo "có thể phát triển được một loại vaccine có hiệu quả tốt nhất trong vòng vài tháng nữa". Tổng giám đốc phụ trách sản xuất kiêm sáng lập viên CureVac cho Reuters biết rằng cơ chế hoạt động của một loại vaccine liều thấp chống bệnh dại có thể được áp dụng trong việc chế vaccine chống virus corona chủng mới. Truyền thông Đức còn đưa tin Mỹ muốn được độc quyền sản xuất vaccine phòng Covid-19 mà CureVasc đang phát triển. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã đáp lại rằng: “Các nhà khoa học Đức đóng vai trò tiên phong trong phát triển thuốc và vaccine. Chúng tôi không cho phép người khác tiếp cận kết quả nghiên cứu độc quyền này”. Ngày 16/3, giới chức y tế Mỹ xác nhận đã có thử nghiệm lâm sàng đầu tiên để đánh giá tác dụng của một loại vaccine phòng chống virus SARS-CoV-2 ở thành phố Seattle của Mỹ. Theo đó, cuộc thử nghiệm sản phẩm từ nghiên cứu của NIH với Hãng công nghệ sinh học Moderna (đặt tại Cambridge, bang Massachusetts) sẽ được tiến hành trên 45 tình nguyện viên là người trưởng thành khỏe mạnh ở độ tuổi từ 18-55 trong thời gian khoảng 6 tuần. Bốn trong 45 tình nguyện viên tại Mỹ đã được tiêm mũi đầu tiên của một loại vaccine thử nghiệm phòng ngừa Covid-19 (virus corona chủng mới) hôm 16/3. Theo báo Huffington Post, những người tình nguyện sẽ còn phải trải qua các giai đoạn đánh giá khác để xác thực xem vaccine có thực sự hiệu quả và an toàn cho người sử dụng. Giới chức y tế Mỹ cho rằng phải mất từ 12-18 tháng để sản xuất đại trà vaccine cho người sử dụng nếu mọi thứ diễn ra ổn thỏa như dự kiến. Ngày 16/3, Viện nghiên cứu công nghệ sinh học Flemish (VIB) - Bỉ, công bố phát hiện một loại kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Tuy nhiên, viện này cho biết vẫn cần nghiên cứu thêm để xác nhận hiệu quả thực sự của kháng thể này. Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngay từ những ngày đầu năm, phòng thí nghiệm của tiến sĩ Xavier Saelens đã thông báo về việc phát hiện một loại kháng thể đặc biệt có khả năng vô hiệu hóa virus gây bệnh Covid-19. Trong tuyên bố của mình, VIB cho biết loại kháng thể này có khả năng vô hiệu hóa một biến thể trong phòng thí nghiệm của virus corona. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển một loại thuốc chống virus có thể khống chế SARS-CoV-2. Theo phòng thí nghiệm, các kết quả mới đây chỉ ra rằng kháng thể có khả năng ngăn virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào con người. Ngoài ra, kháng thể này cũng có thể được sản xuất trên quy mô lớn bằng cách sử dụng các quy trình sản xuất phổ biến trong ngành công nghiệp dược phẩm sinh học. Hiện nay, có rất nhiều loại vaccine tiềm năng đang được nghiên cứu. Hàng chục nhóm nghiên cứu trên toàn thế giới đang chạy đua để tạo ra loại vaccine ngăn ngừa bệnh Covid-19. Một loại vaccine do công ty Inovio Pharmaceuticals điều chế dự kiến bắt đầu quá trình nghiên cứu tính an toàn vào tháng tới tại cả Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ảnh: Internet. Video " Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, tăng số ca mắc lên 57 người". Nguồn: VTV24.