Bị người mình thích khinh miệt, cô gái giảm 40kg trong 9 tháng

Nhắc đến những cô gái có hành trình giảm cân thần kỳ, từ sồ sề, ục ịch trở nên thon gọn, xinh đẹp không thể quên cái tên Nguyễn Yến Quỳnh Như – nữ sinh 19 tuổi đến từ tỉnh An Giang. Giảm cân xuất sắc từ 100kg xuống còn 60kg chỉ trong vòng 9 tháng, Quỳnh Như khiến bao người ngưỡng mộ.



Từ nhỏ đến lớn, Quỳnh Như gắn bó với thân hình quá khổ. Thời điểm cân nặng đỉnh cao của cô là năm 16 tuổi, nặng 100kg. Cộng thêm chiều cao 1m70 nên trông cô lúc nào cũng như “người khổng lồ” khi đứng cùng các bạn. Làn da, mái tóc của Quỳnh Như khi ấy cũng không được chăm sóc kỹ càng, khiến tổng thể ngoại hình kém xinh.

Quỳnh Như trước và sau khi giảm cân thành công

Cô gái An Giang từng gặp không ít rắc rối bởi vẻ ngoài khác biệt ấy. Quỳnh Như bị đặt cho nhiều biệt danh khó nghe, rồi bị so sánh “mập như heo”, “người to như thùng phi”, “bắp chân cột đình”… Bất cứ hoạt động nào của cô cũng bị “soi mói” rồi trêu đùa thậm tệ. Có người còn ví cô với một đô vật người Mỹ.

“Nhưng có lẽ, điều khiến mình tổn thương hơn cả là bị crush khinh miệt ra mặt. Họ không chỉ né tránh mà còn quay sang thích người bạn thân nhất của mình”, Quỳnh Như chia sẻ.

Đến học kỳ 2 năm lớp 11, Quỳnh Như biết đã đến lúc phải thay đổi. “Cuộc đời chỉ có một lần, tại sao mình lại sống như vậy? Phải thay đổi thôi, phải có cuộc sống tốt đẹp hơn, phải vứt bỏ mấy bộ đồ cỡ 4XL đi và mặc được váy đẹp… Mình đã nghĩ thế đấy”, Quỳnh Như nói.

Quỳnh Như từng gặp không ít rắc rối bởi cơ thể quá khổ

Cô bước vào hành trình giảm cân với quyết tâm cao nhất. Quỳnh Như bỏ hẳn dầu mỡ, mì gói, bánh mì trong thực đơn bữa sáng của mình. Bữa trưa, cô ăn ít cơm, ăn nhiều rau và hoa quả. Từ trưa đến chiều, cô chia nhỏ các bữa ăn, buổi tối chỉ uống nước ép và không ăn gì thêm.

Cùng với chế độ ăn uống khoa học, Quỳnh Như còn tập gym chăm chỉ. “Tập gym thực sự rất mệt, nếu không đủ quyết tâm thì có lẽ mình đã bỏ cuộc giữa chừng rồi”, Như nói.

Sau 9 tháng nỗ lực giảm cân , Quỳnh Như giảm 40kg liền, “lột xác” trở thành một con người mới. Gầy đi, cô nàng xinh đẹp hơn, điệu đà hơn, có thể mặc được những chiếc váy mà trước đây chỉ là niềm ao ước. Chưa kể, Như còn học cách trang điểm, biến mình thành cô gái nữ tính và sành điệu.

Nỗ lực giảm cân trong 9 tháng, cô nàng có được thành quả ngọt ngào

Vóc dáng của Quỳnh Như giờ đây là niềm mơ ước của nhiều người. Cô cao 1m70, sở hữu số đo ba vòng chuẩn 96-70-99. Cuộc sống của Quỳnh Như thay đổi hoàn toàn.



“Mình được mặc được mọi thứ mình thích, được mời làm mẫu make-up, PR sản phẩm làm đẹp… Và cũng nhờ giảm cân mà mình gặp được mối tình đầu – một chàng trai rất yêu thương và trân trọng mình”, Quỳnh Như chia sẻ.