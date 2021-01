Bí mật đằng sau vóc dáng nóng bỏng của Diễm My 9X

Ngoài khả năng diễn xuất, Diễm My 9X gây ấn tượng bởi vóc dáng thon thả, vòng 3 nóng bỏng và vòng eo không chút mỡ thừa Để duy trì vóc dáng nóng bỏng, Diễm My thường tập kết hợp rất nhiều bộ môn thể thao khác nhau: chạy bộ, gym hay yoga... Hàng ngày, Diễm My đến phòng gym để tập luyện dưới sự hướng dẫn của các huấn luận viên. Nếu hôm nào bận quá không có thời gian đến phòng tập, cô sẽ tự chạy bộ 1 tiếng, trong đó, cứ 2 phút chạy kết hợp 1 phút đi bộ. Đồng thời, cô thực hiện gập bụng 100 cái, nhảy xa 60 lần. Người đẹp 9X cũng chú trọng bài tập cardio giảm mỡ thừa, tăng độ dẻo dai của các cơ bắp và khớp xương. Cô kết hợp loạt động tác liên hoàn gồm bật nhảy ra sau - phía trước, đứng lên nâng tạ hoặc bóng thể lực… Chế độ tập đa dạng giúp bản thân không nhàm chán và thoải mái lựa chọn trong không gian, thời gian thích hợp. Ngoài tập luyện, cô duy trì chế độ ăn khoa học và lành mạnh. Tinh bột là một trong những món ăn mà Diễm My cho vào danh sách hạn chế tối đa. Thay vào đó, cô thay thế cơm bằng khoai lang, hạt quinoa. Khoai lang có thành phần dinh dưỡng cao nhưng lượng carb lại thấp nên thường xuyên xuất hiện trong các thực đơn ăn kiêng lành mạnh. Trung bình, lượng carb có trong một củ khoai lang chỉ bằng 1/3 lượng tinh bột trong cơm trắng. Hạt quinoa được ưa chuộng và sử dụng phổ biến tại châu Âu, châu Mỹ nhờ tác dụng kiểm soát cân nặng hiệu quả. Quinoa giàu protein và chất xơ giúp nhanh no, giảm bớt cảm giác thèm ăn. Các vitamin nhóm B và omega - 3 có nhiều trong loại hạt này cũng có lợi cho tiêu hóa, sức khỏe. Đặc biệt, dù thức khuya và lịch trình quay dày đặc nhưng cô chưa bao giờ bỏ bê làn da của mình. Cô rất ít khi đến spa mà chủ yếu là sử dụng các nguyên liệu tự nhiên tự chế tại nhà. Cô tranh thủ đắp mặt nạ lúc rảnh rỗi bằng bột yến mạch- sữa chua không đường hay sữa tươi không đường với nghệ, rồi dưa leo, khoai tây… Khi được hỏi chìa khóa nhan sắc của cô là gì, Diễm My cho biết, ngoài việc tập luyện chăm chỉ, chế độ ăn nghiêm ngặt, đắp mặt nạ thường xuyên thì “uống sinh tố” chính là câu trả lời cho làn da và vóc dáng của mình. Cô uống sinh tố thường xuyên, các loại nhiều vitamin như cam, bưởi, ổi, lựu…Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Thực hư tế bào gốc tại các cơ sở làm đẹp". Nguồn: VTV24.

