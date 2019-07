Bí kíp giúp “chồng khỏe vợ vui” nhờ các món ăn từ tôm

Từ xa xưa, dân gian đã sáng tạo ra nhiều bài thuốc giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý cho phái mạnh, trong đó có các món ăn từ tôm. Tôm he xào dầu gừng: Tôm he ngâm với rượu gạo khoảng 30 phút rồi lấy ra xào với dầu gừng trên ngọn lửa xanh, nêm nếm gia vị vừa ăn. Món này có tác dụng bổ thận, tráng dương, rất tốt để tăng cường sinh lý cho quý ông. Dùng liên tục món này trong 7 - 14 ngày. Tôm nõn nấu hẹ: Tôm nõn và hẹ làm sạch, xào với dầu vừng, dùng lửa to, thêm gia vị. Bạn cần ăn liên tục 7 ngày để có tác dụng bổ thận tráng dương. Tôm càng 20g, ngài tằm đực 7 con (sao giòn), giã nát rồi trộn với trứng gà 2 quả rán hoặc hấp chín ăn. 10 ngày là một liệu trình.Tôm xào tam thất: Tôm bóc vỏ 100g, rau hẹ 300g, trứng gà 1 quả, bột tam thất 5g, bột ướt, gia vị . Bột tam thất bỏ vào bát với bột ướt, muối, trứng gà rồi trộn đều, xào với dầu rồi cho rau hẹ xào chín, nêm gia vị là được. Bài này dùng tốt cho nam giới yếu sinh lý và nữ bị lãnh cảm, vô sinh do tử cung lạnh. Tôm càng xanh 150g, sài hồ 10g, quế chi 10g, đậu xị 15g, gừng hành tỏi vừa đủ. Các vị thuốc cho vào túi, đổ nước vừa đủ rồi nấu với tôm chừng 20 phút, vớt tôm ra. Các vị kia xào thơm rồi cho tôm vào xào lại, thêm nước tinh bột vào thành nước sền sệt để ăn. Ngày ăn 1 lần, ăn trong 1 tháng. Canh tôm chân giò: tôm 100 - 150g, rượu 250 ml, chân giò một cái. Tôm bóc vỏ, cho rượu đun nhỏ lửa cho chín, chân giò làm sạch chặt lát, thêm gia vị (có thể thêm khoai tây, cà rốt…), ninh hầm chín nhừ. Dùng cho sản phụ ít sữa tắc sữa; nam giới thận hư liệt dương. Canh tôm đảng sâm: Đảng sâm 10g, đương quy 9g, tôm 200g, trứng gà 1 quả, cải non 200g, bún tàu 50g, bột năng 30g, xì dầu 10g, tiêu, muối vừa đủ, canh gà 500ml, sâm quy sấy khô tán bột. Tôm giã nhuyễn, cải thái khúc. Trộn tôm, đảng sâm, đương quy, xì dầu, muối với trứng đánh đều vo thành viên. Bỏ canh gà vào nồi, cho bún tàu vào đun sôi rồi cho viên tôm vào nấu chín. Ngày ăn 1 lần, ăn thịt tôm, uống canh. Món này có tác dụng ôn dương bổ thận. Tôm biển ngâm rượu: tôm biển 500 - 1.000g, dùng rượu xào chín, sau đó đem ngâm rượu, ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 20 - 30ml. Dùng cho bệnh nhân liệt dương, giảm ham muốn "chuyện ấy". Canh tôm hoàng kỳ: tôm càng 10 con, hoàng kỳ 20g, thêm gia vị, rau đậu thích hợp nấu canh. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Từ xa xưa, dân gian đã sáng tạo ra nhiều bài thuốc giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý cho phái mạnh, trong đó có các món ăn từ tôm. Tôm he xào dầu gừng: Tôm he ngâm với rượu gạo khoảng 30 phút rồi lấy ra xào với dầu gừng trên ngọn lửa xanh, nêm nếm gia vị vừa ăn. Món này có tác dụng bổ thận, tráng dương, rất tốt để tăng cường sinh lý cho quý ông. Dùng liên tục món này trong 7 - 14 ngày. Tôm nõn nấu hẹ: Tôm nõn và hẹ làm sạch, xào với dầu vừng, dùng lửa to, thêm gia vị. Bạn cần ăn liên tục 7 ngày để có tác dụng bổ thận tráng dương. Tôm càng 20g, ngài tằm đực 7 con (sao giòn), giã nát rồi trộn với trứng gà 2 quả rán hoặc hấp chín ăn. 10 ngày là một liệu trình. Tôm xào tam thất : Tôm bóc vỏ 100g, rau hẹ 300g, trứng gà 1 quả, bột tam thất 5g, bột ướt, gia vị . Bột tam thất bỏ vào bát với bột ướt, muối, trứng gà rồi trộn đều, xào với dầu rồi cho rau hẹ xào chín, nêm gia vị là được. Bài này dùng tốt cho nam giới yếu sinh lý và nữ bị lãnh cảm, vô sinh do tử cung lạnh. Tôm càng xanh 150g, sài hồ 10g, quế chi 10g, đậu xị 15g, gừng hành tỏi vừa đủ. Các vị thuốc cho vào túi, đổ nước vừa đủ rồi nấu với tôm chừng 20 phút, vớt tôm ra. Các vị kia xào thơm rồi cho tôm vào xào lại, thêm nước tinh bột vào thành nước sền sệt để ăn. Ngày ăn 1 lần, ăn trong 1 tháng. Canh tôm chân giò: tôm 100 - 150g, rượu 250 ml, chân giò một cái. Tôm bóc vỏ, cho rượu đun nhỏ lửa cho chín, chân giò làm sạch chặt lát, thêm gia vị (có thể thêm khoai tây, cà rốt…), ninh hầm chín nhừ. Dùng cho sản phụ ít sữa tắc sữa; nam giới thận hư liệt dương. Canh tôm đảng sâm: Đảng sâm 10g, đương quy 9g, tôm 200g, trứng gà 1 quả, cải non 200g, bún tàu 50g, bột năng 30g, xì dầu 10g, tiêu, muối vừa đủ, canh gà 500ml, sâm quy sấy khô tán bột. Tôm giã nhuyễn, cải thái khúc. Trộn tôm, đảng sâm, đương quy, xì dầu, muối với trứng đánh đều vo thành viên. Bỏ canh gà vào nồi, cho bún tàu vào đun sôi rồi cho viên tôm vào nấu chín. Ngày ăn 1 lần, ăn thịt tôm, uống canh. Món này có tác dụng ôn dương bổ thận. Tôm biển ngâm rượu: tôm biển 500 - 1.000g, dùng rượu xào chín, sau đó đem ngâm rượu, ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 20 - 30ml. Dùng cho bệnh nhân liệt dương, giảm ham muốn "chuyện ấy". Canh tôm hoàng kỳ: tôm càng 10 con, hoàng kỳ 20g, thêm gia vị, rau đậu thích hợp nấu canh. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.