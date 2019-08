Bí kíp giữ vòng 2 thon gọn mà không cần ăn kiêng kham khổ

Đi ngủ sớm hơn: Đi ngủ sớm hơn sẽ giúp bạn tránh ăn khuya, trong khi cơ thể sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi và tăng cường trao đổi chất. Nếu muốn đốt cháy thêm calo và giữ vòng 2 thon gọn, hãy đảm bảo bạn ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm. Đừng bỏ bữa: Hãy chia nhỏ các bữa và mỗi bữa ăn cách 3-4 giờ đồng hồ. Việc bỏ bữa sẽ chỉ khiến cơn đói dồn vào cuối ngày, từ đó khiến bạn ăn nhiều hơn và dễ bị béo bụng hơn. Uống nhiều nước. Nếu bạn uống không đủ nước, cơ thể sẽ giữ nước, và phần bụng có thể nặng thêm tới 1,5 kg. Ăn đồ giàu nước: Hoa quả và và rau sẽ khiến bạn nhanh no hơn. Hãy tăng cường các món như súp, salad trong bữa ăn của bạn. Một nắm hạnh nhân. Hạnh nhân giàu chất béo không bão hòa đơn khiến chúng dễ tiêu hơn các loại bánh. Nhưng hãy lưu ý chọn loại không muối. Uống 1 chút cà phê: Caffein trong cà phê là chất lợi tiểu trung tính, giúp bạn loại bỏ nước thừa trong cơ thể, kích thích co bóp ruột và nhanh chóng tống các chất thải khỏi cơ thể. Vòng bụng của bạn nhờ đó có thể giảm bớt được 1-2cm. Đầu tư cho bữa sáng lành mạnh. Thêm sữa ít béo vào ngũ cốc buổi sáng sẽ có hiệu quả trong việc đốt cháy mỡ bụng. Chế độ ăn với các thực phẩm giàu can xi cũng rất có hiệu quả. Bên cạnh đó, các khoáng chất có trong các sản phẩm từ sữa sẽ giúp ngăn ngừa đầy hơi do nạp nhiều muối. Nhai kỹ: Nếu không nhai kỹ, cơ thể sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian nghiền nhỏ thức ăn trong dạ dày và ruột, từ đó có thể dẫn tới đầy hơi và khó tiêu. Tăng cường các thực phẩm có lợi khuẩn: Lợi khuẩn sẽ giúp hệ tiêu hóa tiêu hóa nghiền nhỏ thức ăn và ngăn ngừa các vấn đề đầy hơi và giữ cho bụng không bị chướng. Đi bộ: Nếu không thể tới phòng gym, hãy thử đi bộ 30 phút mỗi ngày. Đi bộ giúp tăng cường trao đổi chất và giúp bạn đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn. Bỏ nhai kẹo cao su. Khi nhai kẹo cao su, bạn sẽ nuốt khá nhiều không khí, khiến bụng càng chướng thêm. Nghỉ ngơi hợp lý. Khi bạn kiệt sức, cơ thể sẽ sinh ra các hóc-môn căng thẳng và steroid, ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa, gây táo bón và dẫn đến tình trạng chướng bụng. Để giảm thiểu căng thẳng, hãy thư giãn ít nhất 20 phút mỗi ngày. Tập yoga: Yoga có tác dụng giảm béo bụng cực tốt. Chỉ vài phút mỗi ngày với chương trình Yoga ngăn ngừa béo bụng, bạn sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng.

