Bí kíp giữ vóc dáng nóng bỏng của con dâu “rich kid” tương lai nhà Becks

Brooklyn Beckham hẹn hò với Nicola Peltz - con gái tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner từ khoảng cuối tháng 10 năm ngoái. Hôm 11/7, cặp đôi công khai đính hôn và dự kiến sẽ tổ chức đám cưới ở Anh và Mỹ với chi phí ước tính 4 triệu bảng do nhà gái trả và nhà Becks đề nghị đóng góp. Nicola Peltz mang quốc tịch Mỹ nhưng thừa hưởng nhiều nét đẹp lai giữa Nga, Do Thái, Đức và Anh. Để giữ vóc dáng nóng bỏng với cân nặng 55kg và vòng eo 63cm, Nicola thường xuyên luyện tập hot yoga. Với phương pháp hot yoga, người tập sẽ rèn luyện trong căn phòng có nhiệt độ từ 35 đến 38 độ C để kích thích việc toát mồ hôi, nâng cao khả năng thải độc. Ngoài ra còn giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hot yoga cũng giúp người tập thư giãn và hồi phục thể lực. Bên cạnh đó, Nicola Peltz còn đi bộ để giữ dáng và rèn luyện thân thể. Có người cho rằng đi bộ là hoạt động có tác động thấp, không dùng nhiều sức lực, phù hợp cho người già nhưng thực tế bộ môn này thích hợp với mọi lứa tuổi. Con dâu tương lai nhà Becks còn tham gia lớp đạp xe trong nhà (SoulCycle) và tích cực đi bộ giúp vóc dáng thêm săn chắc, khỏe mạnh. Gần đây, cô làm quen với múa cột - một trong những bộ môn đòi hỏi cao cả về sức mạnh lẫn sự dẻo dai, uyển chuyển. Nicola từng chia sẻ rằng cô thần tượng và chịu ảnh hưởng nhiều từ bà ngoại và mẹ, bao gồm việc chăm sóc cơ thể, làm đẹp. Diễn viên sinh năm 1994 tiết lộ rằng mẹ là người tập luyện cùng mà cô thấy ăn ý nhất. Nói về bí quyết làm đẹp, Nicola Peltz từng chia sẻ cô thích dùng mặt nạ đất sét hơn mặt nạ tấm. Mặt nạ đất sét được điều chế từ thành phần đất sét gồm các khoáng chất như sắt, canxi, kẽm, magie,... giúp loại bỏ độc tố, bã nhờn để làm sạch da, chống lão hóa và se khít lỗ chân lông. Bên cạnh đó, mặt nạ đất sét cũng có thể giúp trị tàn nhang, vết thâm và sẹo. Ái nữ tỷ phú cũng cho biết trong túi xách luôn mang theo nước hoa hồng để cấp ẩm cũng như làm dịu da trong những trường hợp cần thiết. Một trong những quy tắc bất di bất dịch của Nicola là luôn tẩy trang kỹ lưỡng trước khi đi ngủ. Nicola còn dành nhiều thời gian để chăm sóc vùng da quanh mắt - nơi thể hiện rõ nhất dấu hiệu của lão hóa hoặc 'tố cáo' sự mệt mỏi, thiếu ngủ. Ngoài sử dụng mỹ phẩm như mặt nạ, kem dưỡng mắt... Nicola còn rất chăm mang kính râm, hạn chế tối đa tác hại từ tia UV đến vùng da nhạy cảm. Nicola Peltz ý thức rõ ràng về những gì mình nạp vào cơ thể, cô ấy luôn kiểm soát kỹ lưỡng khẩu phần ăn để đảm bảo mình không ăn quá nhiều. Người đẹp chủ yếu ăn cá và gạo hoang (wild rice). Khi chế biến đồ ăn, người đẹp thường bổ sung thêm lá oregano và hương thảo để tăng vị. Đồ ăn vặt của cô là các loại hạt nguyên chất. Bên cạnh đó, mỗi ngày Nicola Peltz uống đến 3 lít nước. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

