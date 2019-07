Bí kíp để ngủ điều hòa không bị khô họng, nghẹt mũi

Cách đơn giản nhất để hạn chế tình trạng khô họng nghẹt mũi khi ngủ trong phòng điều hòa là uống thật nhiều nước. Ảnh: healthplus. Theo đó, lượng nước trung bình bạn cần uống mỗi ngày là 2 lít. Ảnh: dienlanhhanoi. Ngoài ra bạn có thể bổ sung nước bằng cách ăn trái cây, rau và một số thực phẩm khác. Ảnh: vietnamnetjsc. Bạn có thể tắm hoặc xông hơi thường xuyên bởi nó không những giúp tăng cường sức khỏe mà còn giảm tình trạng khô mũi hiệu quả. Ảnh: mediamart. Bên cạnh đó, bạn nên vệ sinh và bảo dưỡng điều hòa định kỳ để giúp bộ lọc sạch sẽ, không khí lưu thông trong lành và không có vi khuẩn nấm mốc. Ảnh: wp. Tập thể dục kết hợp một chế độ ăn uống khoa học, điều độ sẽ giúp bạn tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Ảnh: cafebizcdn. Khi ngủ trong phòng điều hòa, bạn cần nhớ: nhiệt độ phòng máy lạnh không nên chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường bên ngoài. Ảnh: congnghedoisong. Nhiệt độ chênh lệch giữa phòng điều hòa so với bên ngoài được khuyến khích thấp hơn hoặc cao nhất là khoảng 8 – 10 độ C. Ảnh: blogspot. Tăng độ ẩm cho phòng cũng là cách thiết yếu nhất, hiệu quả nhất để khắc phục tình trạng nằm điều hòa bị nghẹt mũi bởi độ ẩm được tăng cường sẽ giúp mũi và họng được làm dịu hơn. Ảnh: bizweb. Bạn có thể tăng độ ẩm cho phòng máy lạnh bằng cách đặt một chậu nước ở trong phòng, sử dụng một số thiết bị như máy khuếch tán tinh dầu hơi nước, máy tạo độ ẩm, hoặc đặt một cái khăn ẩm ở gần chỗ bạn ngồi hoặc nằm. Ảnh: adayroi.

