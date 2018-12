Bí kíp ăn uống thoải mái mà không lo tăng cân

Ảnh minh họa - Internet

Ăn mà không béo

Từ lâu, hai từ “cân nặng” luôn là ám ảnh của phái đẹp. Để có được đường cong như ý, các chị em không chỉ kiềm chế việc ăn uống mà còn có cả những chiến dịch luyện tập vô cùng vất vả. Nếu như việc luyện tập hàng ngày khó một, thì có lẽ việc kiềm chế những cơn thèm ăn lại khó mười. Đó là lý do tại sao nhiều người thất bại trong cuộc chiến giảm cân. Và khi đó, câu hỏi: làm thế nào để ăn uống no nê mà vẫn không béo luôn khiến chị em đau đầu.

Để giảm cân, năng lượng nạp vào trong ngày phải thấp hơn hoạt động thể lực. “Về bản chất, chế độ ăn của người giảm cân là chế độ ăn thấp năng lượng, song vẫn phải đảm bảo chất đạm, vitamin, khoáng chất... Nếu thực hiện theo đúng chế độ này thì việc giảm cân sẽ không dẫn đến tình trạng mệt mỏi hay suy nhược cơ thể”, PGS. TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết.

Một bí kíp cho những người muốn giảm cân hay ăn uống no nê mà không tăng cân là nên tăng cường ăn nhiều rau xanh, ít nhất là 200-300g/bữa. Theo đó, vào bữa ăn, chúng ta nên ăn rau xanh trước, sau đó ăn cơm và thức ăn sau. Nhờ vậy, rau sẽ làm chúng ta no bụng và ăn ít các thức ăn khác hơn. Do năng lượng trong rau không đáng kể nên dù chúng ta sẽ có cảm giác no, nhưng thực chất, năng lượng nạp vào người lại rất ít.

Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm cho rằng chúng ta cũng cần hạn chế ăn cơm vào buổi tối. Chẳng hạn, nếu vào buổi trưa, bạn có thể ăn hai lưng bát, song buổi tối chỉ nên ăn khoảng một lưng bát. Riêng chất đạm và rau xanh cần đảm bảo đầy đủ để cung cấp các axit amin và vitamin, khoáng chất các loại.

Các loại bánh ngọt, socola rất nhiều năng lượng, do đó, không nên ăn. Các món xào, rán nhiều dầu mỡ cũng không tốt cho những người đang trong chế độ giảm cân. Ngay cả trong bữa ăn, các món ăn có chứa mỡ như: thịt ba chỉ, thịt sấn, nước ninh xương... cũng cần tránh. Nội tạng động vật cũng là các món ăn không được khuyến khích vì trong tim, gan, bầu dục, lòng lợn... vốn chứa rất nhiều cholesterol. Trong khi đó, những người thừa cân, béo phì thường có mỡ máu cao. Nếu chúng ta tiếp tục ăn nội tạng động vật thì dễ mắc bệnh về tim mạch, nguy hiểm đến tính mạng.

Uống để không tăng cân

Nhiều người chỉ nghĩ rằng đồ ăn là thủ phạm gây nên tình trạng dư thừa cân nặng mà quên mất rằng đồ uống cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Chẳng hạn, có người uống đến vài ly coca mỗi ngày mà không biết rằng như vậy tương đương với việc nạp 1.000 calo vào cơ thể. Đấy là chưa kể đến việc năng lượng dư thừa từ đường trong các loại đồ uống như thế này sẽ nhanh chóng chuyển thành mỡ và tích trữ ở những vùng ít vận động như bụng, đùi hay vùng dưới cánh tay...

Một vài nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng chất ngọt nhân tạo có khả năng kích thích sự thèm ăn và ngon miệng, thậm chí, chúng còn làm tăng cảm giác thèm ăn với các loại đồ ngọt khác. Do đó, để giảm cân, chắc chắn rằng, bạn phải loại bỏ hoàn toàn nước gọt có gas, nước trái cây đóng hộp, trà sữa... ra khỏi thực đơn hàng ngày bởi chúng quá nhiều năng lượng. Thay vào đó, hãy sử dụng trà xanh, nước lọc, nước ép rau, củ, quả mỗi khi khát.