Bị hen suyễn, tuyệt đối tránh những thực phẩm này kẻo bệnh nặng thêm

Khi bị hen suyễn, rượu bia là những thứ bạn cần loại bỏ ngay khỏi chế độ ăn uống của mình. Ảnh: nld. Nguyên nhân là do rượu bia là các chất kích thích gây khó thở hàng đầu, tác động tiêu cực đến hệ thần kinh, hô hấp…Ảnh: tieudungplus. Khi bị hen suyễn, bạn cũng nên tránh ăn tôm đông lạnh. Ảnh: ruongnhaminh. Lý do là trong tôm lạnh có thể chứa sulfite - nhóm hóa chất có khả năng gây khó thở cao mà bệnh nhân hen suyễn cần tránh. Ảnh: haisanmiennam. Bạn nên tránh sử dụng các loại khoai tây chiên và khoai tây sấy khô cũng có chứa chất phụ gia thuộc nhóm sulfite, do đó bạn không nên tiêu thụ loại thực phẩm này. Ảnh: daychuyenchebien. Ngoài ra, các loại nước cam, chanh đóng chai chứa hàm lượng các chất phụ gia, hương liệu nhân tạo và hóa chất cao nên người bị hen suyễn tuyệt đối không nên uống các loại nước này. Ảnh: shopee. Không chỉ các loại thực phẩm đóng hộp mới chứa sulfite mà ngay cả những thực phẩm tự nhiên khác cũng có chứa sulfite. Ảnh: blogspot. Các thực phẩm tự nhiên chứa sulfite mà người bị hen suyễn nên kiêng ăn gồm măng tây, hẹ, tinh bột ngô, trứng, tỏi, tỏi tây, xà lách, cá hồi, sản phẩm làm từ đậu nành, cà chua. Ảnh: healthplus.Người bị hen suyễn cũng cần tránh ăn các loại trái cây khô điển hình như nho khô, quả dứa, quả mơ, quả anh đào... Ảnh: thanhnien.

Khi bị hen suyễn, rượu bia là những thứ bạn cần loại bỏ ngay khỏi chế độ ăn uống của mình. Ảnh: nld. Nguyên nhân là do rượu bia là các chất kích thích gây khó thở hàng đầu, tác động tiêu cực đến hệ thần kinh, hô hấp…Ảnh: tieudungplus. Khi bị hen suyễn, bạn cũng nên tránh ăn tôm đông lạnh. Ảnh: ruongnhaminh. Lý do là trong tôm lạnh có thể chứa sulfite - nhóm hóa chất có khả năng gây khó thở cao mà bệnh nhân hen suyễn cần tránh. Ảnh: haisanmiennam. Bạn nên tránh sử dụng các loại khoai tây chiên và khoai tây sấy khô cũng có chứa chất phụ gia thuộc nhóm sulfite, do đó bạn không nên tiêu thụ loại thực phẩm này. Ảnh: daychuyenchebien. Ngoài ra, các loại nước cam, chanh đóng chai chứa hàm lượng các chất phụ gia, hương liệu nhân tạo và hóa chất cao nên người bị hen suyễn tuyệt đối không nên uống các loại nước này. Ảnh: shopee. Không chỉ các loại thực phẩm đóng hộp mới chứa sulfite mà ngay cả những thực phẩm tự nhiên khác cũng có chứa sulfite. Ảnh: blogspot. Các thực phẩm tự nhiên chứa sulfite mà người bị hen suyễn nên kiêng ăn gồm măng tây, hẹ, tinh bột ngô, trứng, tỏi, tỏi tây, xà lách, cá hồi, sản phẩm làm từ đậu nành, cà chua. Ảnh: healthplus. Người bị hen suyễn cũng cần tránh ăn các loại trái cây khô điển hình như nho khô, quả dứa, quả mơ, quả anh đào... Ảnh: thanhnien.