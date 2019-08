Bi hài những chuyện quý ông bị cắt “của quý“

Thanh niên Phú Thọ bị vợ trẻ cắt đứt “của quý” vì cãi nhau



Trường hợp quý ông bị cắt "của quý" xảy ra gần đây nhất là nam thanh niên 24 tuổi bị vợ dùng dao cắt bộ phận sinh dục gần đứt lìa.

Theo Vietnamnet, bệnh nhân Lê Q. H., 24 tuổi ở Phú Thọ được chuyển đến BV ngày 7/7 vừa qua trong tình trạng da niêm mạc nhợt, huyết động ổn, vết thương đứt gần rời dương vật, đã được khâu cầm máu tại tuyến dưới.

Ngay lập tức, bệnh nhân được mổ cấp cứu với tổn thương đứt hết bó mạch thần kinh của dương vật, đứt đôi niệu đạo, đứt gần rời vật hang 2 bên.

Ekip bác sĩ nối lại "cậu nhỏ" cho bệnh nhân. Ảnh: Internet. Bệnh nhân đã được nối vi phẫu thuật động mạch dương vật, nối thần kinh dương vật, tĩnh mạch mu sâu, nối vật hang, nối niệu đạo. Sau mổ tình trạng bệnh nhân ổn định, dự kiến ra viện sau 3-5 ngày. Anh H. cho biết mới lấy vợ được 1 năm, chưa có con, do mâu thuẫn gia đình nên vợ anh cầm dao cắt phăng “của quý” của chồng. Quý ông U60 bị nhân tình cắt đứt “của quý” Hồi tháng 2/1019, BV Việt Đức đã cấp cứu, phẫu thuật nối ghép “của quý cho nam bệnh nhân Đặng Văn Dũng, 55 tuổi bị bạn tình cắt gần đứt lìa. Bệnh nhân cho biết, sau khi ly hôn, ông sống như vợ chồng với một phụ nữ. Song thỉnh thoảng, ông Dũng vẫn “qua lại” bên ngoài với người khác nữa. Vì ghen tuông với người phụ nữ sống chung nhà với ông Dũng, nên nhân tình đã dùng dao gọt hoa quả cắt phăng “của quý ” của ông. Bác sĩ phẫu thuật nối dương vật cho bệnh nhân. Ảnh minh hoạ. May mắn, ông Dũng gọi người đưa đến BV Việt Đức cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên ngay cả khi đã nhập viện, cô nhân tình vẫn đến tận BV để doạ sẽ... cắt tiếp. Ekip bác sĩ đã phải mất hơn 8 tiếng để nối vi phẫu tĩnh mạch, động mạch, gân, cơ, thần kinh trên dương vật cho bệnh nhân. May mắn, sau nối ghép, “cậu nhỏ” của bệnh nhân hồi phục bình thường. Những trường hợp bị cắt “của quý” vì ghen khác Cũng chỉ vì ghen tuông mà vào một buổi tối tháng 5/2013, người dân ở thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, Bình Định) nghe thấy tiếng la thất thanh vọng ra từ nhà anh Đặng Văn N. Khi hàng xóm chạy sang tới nơi thì anh N. nằm trong vũng máu, đau đớn ôm bộ phận sinh dục. Ảnh minh họa: Internet.

Sau khi tìm hiểu mới biết, do nghe phong thanh chồng ở nhà “tòm tem” với người khác, cô vợ đi làm ăn xa vội vã về nhà, đang đêm đợi chồng ngủ say, lén cầm dao cắt phăng “cậu nhỏ” của chồng rồi vùng chạy vào màn đêm. Anh N. và phần bị đứt rời được bảo quản đúng cách được gia đình cấp tốc đưa tới Bệnh viện Đa khoa Bình Định cấp cứu. May mắn do được đưa tới vào “thời gian vàng”, sau 4 giờ phẫu thuật, “súng ống” của anh được nối lại thành công.

Định “tòm tem” cô hàng xóm, người đàn ông bị cắt phăng cậu nhỏ

Sự việc xảy ra vào ngày 6/1/2017 tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Người đàn ông bị cắt 'của quý là' ông T.V.P. (67 tuổi, ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu). Người phụ nữ cắt 'của quý' của hàng xóm là chị Ch. (40 tuổi, cách nhà ông P 2m).

Theo điều tra ban đầu, tối 6/1, sau khi nhậu về, ông Phơ sang nhà nữ hàng xóm chơi. Biết chị này ở nhà một mình cùng con trai 3 tuổi, ông nhào tới ôm, cởi đồ người phụ nữ, vật xuống sàn nhà và giở trò đồi bại.

Được biết, vợ ông P. qua đời cách nay khoảng 10 năm, ông sống một mình trong căn nhà được Hội Từ thiện xã cất.

Sáng 13/1, một cán bộ điều tra công an huyện An Phú cho biết: “Khoảng 21 giờ ông P. lẻn vào nhà để quan hệ tình dục với chị Ch. Phát hiện chị này giả vờ đi tiểu và ra sau bếp lấy cây kéo thì ông P. đi theo sau định thực hiện hành vi giao cấu với chị. Thừa lúc ông P. sơ hở chị Ch. lấy kéo cắt đứt một phần dương vật của ông P. rồi nhờ người thân báo công an”.