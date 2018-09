Bị chồng đặt "biệt danh" không ngờ tới, vợ bế con ra khỏi nhà

Chia sẻ trên trang Mamamia, người vợ ở Mỹ kể rằng, chị và chồng đã bên nhau 10 năm và có con trai 2 tuổi. Tuy nhiên, từ khi con trai chào đời, chị thấy chồng vẫn như thể lúc còn độc thân. Anh đi đâu, làm gì không hề nói với vợ, cũng chẳng đỡ đần việc nhà.

Người vợ thất vọng khi phát hiện chồng đặt biệt danh phũ phàng trong điện thoại. Ảnh minh họa. Vào một buổi sáng, khi chồng đang tắm, chị thấy điện thoại của chồng liên tục có chuông báo. Sợ có chuyện gấp, chị kiểm tra thì phát hiện đó là tin nhắn từ bạn của chồng ở câu lạc bộ thể thao.



Điều đáng nói là trong tin nhắn, chị vợ phát hiện đoạn anh chồng trả lời bạn có điểm lạ: "Tối nay chắc không được đâu. SWMBO sẽ không cho".

Khi được hỏi SWMBO là gì, anh chồng đáp đó là: "She Who Must Be Obeyed - Mụ vợ luôn bắt phải tuân lệnh". Chị vợ cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng với cách gọi tên như vậy. Chị vợ cũng cho biết chưa bao giờ bắt chồng phải tuân lệnh mà chỉ đòi hỏi anh có trách nhiệm hơn với gia đình. Sau sự việc này, chị vợ đã bế con trai rời khỏi nhà ngay lập tức.