Bị bạn trêu đùa, bé trai ngồi vào bút chì đâm thấu mông, sâu 8cm

Ngày 7/12, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận một bé trai 9 tuổi (ngụ Củ Chi, TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng bị vật nhọn đâm thấu mông.

Trước đó, bé trai vô tình ngồi lên cây bút chì do bạn học đùa đặt dưới ghế, nào ngờ trò đùa đã khiến em bị đâm thấu mông, em được thầy cô đưa đến trạm y tế sơ cứu trước khi đưa đến BV Nhi đồng 2.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi được tiến hành mổ khẩn thám sát lấy viết chì, cắt lọc khâu vết thương và đặt dẫn lưu. Sau 4 ngày điều trị, bé được rút dẫn lưu, vết mổ lành tốt. Hiện, bé đã ổn định và xuất viện.

Bút chì đâm thấu mông bé trai khi được lấy ra.Ảnh: BSCC

Theo ê-kíp phẫu thuật, trong trường hợp này, bệnh nhân khá may mắn, mặc dù vết thương do vật nhọn đâm thấu mông rất sâu (khoảng 8cm), nhưng không gây tổn thương hậu môn trực tràng. Nếu trường hợp không may, vết chấn thương rách vùng hậu môn trực tràng thì việc phẫu thuật sẽ phức tạp hơn và phải làm thêm hậu môn tạm phía trên bụng để dẫn lưu phân ra da tạm thời.



Sau đó, đợi vết thương phía dưới vùng hậu môn lành hẳn bệnh nhân sẽ được phẫu thuật lại đóng hậu môn tạm. Do nguy cơ nhiễm trùng và xì rò đường tiêu hóa cao nếu khâu vá chỗ thương tổn vùng hậu môn trực tràng đơn thuần.