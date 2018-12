Bếp nhà và câu chuyện về lòng chung thủy

Có phải người đàn ông nào có “cơ hội” cũng sẽ ngoại tình?

“Không có người đàn ông chung thủy. Chỉ có người đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình/ chưa bị phát hiện”. Đó là một trong những câu nói về lòng chung thủy của đàn ông, không chỉ phụ nữ mà chính phái mạnh cũng đã ngầm khẳng định như vậy. Và chúng ta cũng không lạ khi xung quanh ta, từ những mối tình chóng vánh cho đến những mối tình sâu đậm đã từng nguyện sống chết vì nhau tan vỡ chỉ vì ngoại tình.

Vậy nên nhiều chị em mới nói lòng chung thủy của đàn ông trong thời buổi hiện nay khó mà tin được. Đặc biệt là những người đang trên đỉnh cao sự nghiệp với tính cách có độ trầm nhất định, gương mặt toát lên sự chín chắn thì lại là đối tượng dễ có cơ hội ngoại tình nhất. Bởi đó là mẫu người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái, đặc biệt là với những cô nàng không ngại vấn đề tranh giành người đàn ông đó với vợ hiền con thơ.

Người chồng trong clip “Vợ là số 1” cũng là một trong số những người đàn ông có nhiều “cơ hội” để sa ngã như vậy. Buổi sinh nhật do cô nhân viên sexy tạo ra trong căn nhà kín với ánh nến và hoa lãng mạn, cô gái nóng bỏng xinh đẹp ấy một lòng nấu ăn cho chàng thì còn cơ hội nào tốt hơn nữa? Nhưng mọi khoảnh khắc cô gái càng cố quyến rũ thì người chồng lại càng nhớ đến người đầu ấp tay gối với mình mỗi ngày. Cô nàng càng tiến đến thì người chồng lại muốn về với vợ con. Lý do gì khiến anh giữ được lòng chung thủy? Là cô nhân viên không đủ hấp dẫn hay do vợ anh có điều gì đặc biệt khiến anh quá yêu?

Vợ mãi là số một

Trong clip “Vợ là số 1”, cô nàng nhân viên đẹp hơn, sexy hơn vợ là một điều ai cũng công nhận. Nhưng hãy nhìn không gian của cô đang cố gắng bày ra để quyến rũ người chồng và so sánh với không gian gia đình mà vợ chồng cùng tạo nên khập khiễng đến thế nào…

Một bên là cô gái nóng bỏng như lại vụng về bếp núc với một bên là nàng vợ thoải mái chế biến những món ăn chồng thích. Một bên là cô nàng loay hoay vật lộn với các đồ nấu ăn một mình mình, một bên là cả gia đình cùng nhau quây quần trong căn bếp. Một bên là những món ăn cháy khét có hại cho sức khỏe với một bên chu toàn được cả dinh dưỡng đến hương vị. Một bên là không gian bếp lạnh lẽo chẳng mấy tiện nghi, một bên là căn bếp ngập tràn tiếng cười, và việc nấu nướng diễn ra hết sức nhẹ nhàng. Và đặc biệt là thái độ gượng gạo của chồng khi ở cùng cô nhân viên trẻ trái ngược hẳn với thái độ âu yếm yêu thương của anh khi bên cạnh vợ.

Những tình huống trong clip đã phản ánh được phần nào thực tế giữa vợ và những “người thứ ba” cơ bản là không thể so sánh. Nàng vợ thông minh đã tạo nên một không gian gia đình trọn vẹn, ở đó cả gia đình đã cùng tạo nên những khoảnh khắc đầm ấm yêu thương, mà dù chồng có bị cám dỗ như thế nào thì vẫn chỉ muốn trở về nhà.

Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc luôn là những món quà vô giá. Trong xã hội ngoài kia, còn rất nhiều những “cạm bẫy” thách thức lòng chung thủy của đàn ông. Làm sao phụ nữ chúng ta cứ mải miết ghen tuông, đa nghi rồi lại đánh ghen mù quáng được? Phụ nữ là phái yếu, hãy dùng sự mềm mỏng và tình yêu thương gia đình vốn có để tạo nên sợi dây gắn kết cả gia đình. Nhất định đàn ông thông minh sẽ hiểu được rằng không có vẻ đẹp nào, không có sức quyến rũ nào có thể đánh bại những khoảnh khắc gia đình trọn vẹn!



Và để có được những khoảnh khắc gia đình trọn vẹn ấy, phụ nữ hãy biết chia sẻ với chồng, san sẻ bớt những lo toan trong cuộc sống. Và hãy là người phụ nữ thông thái, tìm được những “trợ tá” đắc lực cho mình, để nấu nướng không còn là gánh nặng, để chồng con cũng có thể coi việc vào bếp là niềm vui, và quan trọng hơn cả, là có thể dành nhiều thời gian hơn nữa cho những yêu thương thêm trọn vẹn. Vì hạnh phúc thật sự đến từ những điều rất nhỏ nhoi!