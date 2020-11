Bệnh viện QT Vinh bị tuýt còi: TĐ Y khoa Hoàn Mỹ "dính phốt" gì?

(Kiến Thức) - Ngoài Bệnh viện QT Vinh bị xử phạt 35 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sai phép, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ còn mới gặp sự cố với bệnh nhân mổ thoát vị đĩa đệm tử vong tại BV Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1.

Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 36/QĐ-XPVPHC ngày 12/11/2020 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện quốc tế Vinh thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ (địa chỉ tại số 99, đường Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Người đại diện là ông Lương Từ Hải Thanh, phụ trách chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.



Theo Thanh tra Bộ Y tế, Bệnh viện quốc tế Vinh đã vi phạm hành chính trong việc quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 67 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo và Mục 51, Điều 2 của Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 của Chính phủ).

Với hành vi vi phạm này, Bệnh viện quốc tế Vinh bị xử phạt 35 triệu đồng. Ngoài ra, buộc phải thực hiện khắc phục hậu quả bằng việc gỡ bỏ, xóa bỏ hoàn toàn các nội dung quảng cáo vi phạm. Bệnh viện chỉ được quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục là 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này (Báo cáo khắc phục phải gửi về Thanh tra Bộ Y tế).

Trước đó, hồi đầu tháng 10, trên Báo Pháp luật Plus, một bạn đọc đã phản ánh và "tố" Bệnh viện Quốc tế Vinh thiếu trách nhiệm. Cụ thể, chị Nguyễn Thị Dung - trú tại phường Hà Huy Tập (Tp.Vinh - Nghệ An) cho biết, ngày 04/10/2020 chị nhập viện Quốc tế Vinh (Tp.Vinh - Nghệ An) để sinh con đầu lòng. Tại đây, chị được tư vấn và đã lựa chọn gói sinh mổ với giá lên tới 17,5 triệu đồng (tổng sau phát sinh là 22 triệu đồng). Đến ngày 09/10, chị Dung được cho xuất viện về nhà.

Bệnh viện Quốc tế Vinh - nơi sản phụ Dung mổ đẻ. Ảnh: Phapluatplus. Chị Dung phản ánh: Tôi ra viện được một ngày thì phát hiện vết mổ bị sung đỏ, đến ngày thứ hai tôi buộc phải lên kiểm tra lại tại bệnh viện vì rất đau. Khi đến, chúng tôi có lên thẳng khoa để tái khám hỏi về vết mổ thì một điều dưỡng có hỏi: “Lên đây làm chi?”, Trong khi tôi xuất viện chưa đầy 48 tiếng và được chính nữ điều dưỡng này điều trị, chăm sóc cho mẹ con tôi tại phòng riêng. Sau đó, chúng tôi được yêu cầu xuống lại khoa cấp cứu và làm lại thủ tục từ đầu. Tiếp theo tôi được chỉ định đi siêu âm, xét nghiệm máu và bác sỹ kết luật: Bị sưng viêm do cơ địa. Khi chồng tôi xin kết quả và hướng điều trị thì vị bác sỹ kia trả lời không trực tiếp mổ đẻ nên không biết giải thích như thế nào cho chúng tôi hiểu. Rồi chúng tôi được yêu cầu nhập viện và đợi đến ngày mai (thứ 2 ngày 12/10) để điều trị vì hôm tái khám là chủ nhật. Không dừng lại ở đó, khi được yêu cầu lấy kết quả siêu âm thì một bác sỹ lại trả lời: Anh không trực tiếp siêu âm nên không thể đọc được. Quá bức xúc chúng tôi đề nghị gặp trực tiếp trưởng khoa để hỏi thì không được các y bác sỹ phối hợp. Do vết thương bị sưng nhiều và đau hơn nên sau đó chị Dung buộc phải nhập viện tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An để điều trị. Tại đây, chị được cho khám, kiểm tra và chỉ định điều trị. Chị Dung, cho biết thêm: “Tại đây các bác sỹ chuyên khoa mổ kết luận tôi bị nhiễm trùng vết mổ, vết khâu bị hở rất dài, nước mô ở dưới vết mổ rất nhiều…”. Đến chiều ngày 15/10, chị Dung cho biết bản thân đang tập trung điều trị và phục hồi sức khỏe. Đến khi ổn định, chị sẽ trực tiếp lấy các kết quả tại bệnh viện Quốc tế và làm việc với bệnh viện. Bệnh viện Quốc tế Vinh không phải là cơ sở duy nhất thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ từng bị "dính phốt " vì xảy ra các sự cố y khoa.

Bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 Ngày 8/10, nữ bệnh nhân NTB (39 tuổi, HKTT tại huyện Phú Giáo, Bình Dương) đã tử vong bất thường khi làm phẫu thuật thoát vị đĩa đệm tại Bệnh viện Hoàn mỹ Vạn Phúc 1, thuộc tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ. Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) Nguyễn Ngọc Bảo Long cho biết bệnh nhân N.T.B đến khám và nhập viện ngày 7/10. Chị B. được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm và được chỉ định phẫu thuật. Ca mổ bắt đầu lúc 8h40 phút ngày 8/10, diễn biến trong cuộc mổ không có gì bất thường. Lực lượng chức năng có mặt tại Bệnh viện Hoàn mỹ Vạn Phúc 1 để điều tra vụ việc. Ảnh: PLO. Tuy nhiên, khi phẫu thuật viên chính đang khâu da để kết thúc ca mổ thì bệnh nhân đột ngột bị trụy tim mạch, mạch không bắt được, huyết áp tụt nhanh. Kíp mổ đã tiến hành hồi sức tim phổi ngay trên bàn mổ. Sau đó, bệnh nhân được chuyển về khu hồi sức trung tâm và tiếp tục quá trình hồi sức tích cực, nhưng tình hình không được cải thiện và bệnh nhân đã tử vong lúc 14h30 cùng ngày. Trước khi vào phòng mổ, bệnh nhân B. vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày thì gia đình nhận được thông báo từ bệnh viện là bệnh nhân B. đã tử vong. Bệnh viện cho biết lý do bệnh nhân B. tử vong trong quá trình điều trị là do tụt huyết áp. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Bệnh nhân đột tử tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long Tháng 5/2019, báo Pháp luật Việt Nam đưa tin ông Lê Văn Bon (69 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đã đột tử bất thường trong ca phẫu thuật kéo dài sau khi vào bệnh viện khám sức khỏe định kỳ trong tình trạng khỏe mạnh, minh mẫn. Gia đình bệnh nhân cho rằng sự việc có nhiều dấu hiệu "mập mờ", bác sĩ và bệnh viện có một số hành động thiếu minh bạch. Thông tin đến Báo PLVN, bà Nguyễn Thị Sậu (ngụ xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cho biết, gia đình bà rất bức xúc trước cái chết bất thường của chồng là ông Lê Văn Bon (69 tuổi) tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hoàn Mỹ Cửu Long. Cụ thể, ông Bon nhập viện ngày 23/4 đến ngày 29/4 thì được bệnh viện đưa thi thể về nhà. Điều khiến gia đình bức xúc là "trước khi phẫu thuật, bác sĩ nói sức khỏe bệnh nhân đạt 99% nên mổ khoảng 5-7 ngày sẽ khỏe, người nhà cứ yên tâm, chứ chờ khi sức khỏe yếu mổ mất sức lắm". Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hoàn Mỹ Cửu Long.

Theo lời người nhà, bác sĩ còn giải thích, mổ nội soi kéo dài khoảng 4-6 tiếng, vết mổ tầm khoảng 3-5cm. Nhưng thực tế, ca mổ kéo dài hơn 12 tiếng và có diễn biến xấu mà người nhà cũng không được thông báo.

Sau khi bệnh nhân tử vong, bệnh viện cũng không yêu cầu làm thủ tục để đưa người thân về nhà mà “âm thầm đưa thi thể xuống bằng đường thang máy có trong phòng phẫu thuật ra xe để chở về nhà.

Khi thi thể ông Bon được đưa về thì mới phát hiện vết mổ không phải 3-5cm như bác sĩ nói mà có một vết mổ lớn, thâm đen dài khoảng gần 20cm giữa ngực. Dưới phần đùi còn có một vết mổ khác.

Trong khi đó, qua thông cáo báo chí, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long cho rằng: Ông Bon nhập viện trong tình trạng nặng ngực, khó thở khi gắng sức. Bác sĩ chẩn đoán bị hẹp khít van động mạch chủ có nguy cơ gây đột tử.

“Sau khi được sự thống nhất của gia đình, bệnh viện tiến hành kiểm tra tiền phẫu thì các chỉ số sức khỏe nằm trong giới hạn cho phép. Cuộc mổ thay van tim diễn ra theo thông thường, thay van tim thành công cho người bệnh. Nhưng vì thể trạng riêng của người bệnh dẫn đến nhịp tim không ổn định, tim suy cấp. Bệnh viện đã có những xử lý kịp thời để nỗ lực hồi phục nhưng tình trạng suy tim cấp trở nặng nên người bệnh không qua khỏi”, thông cáo nêu.

Tuy nhiên, ý kiến này lại hoàn toàn trái ngược với những thông tin gia đình nạn nhân cung cấp. Bà Sậu và các con đều khẳng định, ông Bon vào bệnh viện khám định kỳ trong tình trạng khỏe mạnh chứ không có việc “nặng ngực, khó thở khi gắng sức”...