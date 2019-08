Bệnh viện ĐK Cần Thơ cứu sống bệnh nhân Singapore nhồi máu cơ tim cấp

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần thơ thông tin đơn vị này đã can thiệp mạch vành kịp thời cứu sống một bệnh nhân nước ngoài (quốc tịch Singapore) bị nhồi máu cơ tim cấp rất nặng.

Bệnh nhân tên Tan Pohck (66 tuổi; quốc tịch Singapore), bị nhồi máu cơ tim; đồng thời có bệnh lý đi kèm là đái tháo đường, tăng huyết áp nhiều năm và đã điều trị liên tục theo toa thuốc của bác sĩ Singapore trong lúc sang Việt Nam.

Tuy nhiên, 4 giờ sáng ngày 23/8, bệnh nhân đang nghỉ ngơi, đột ngột lên cơn đau ngực trái dữ dội kiểu bóp nghẹt vùng trước tim kéo dài trên 15 phút khiến vã mồ hôi, mệt nặng nên được được vào trung tâm y tế gần nhất và sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bệnh nhân người Singapore sau can thiệp được các bác sĩ chăm sóc

Khi nhập viện bệnh nhân trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, bức rức, vật vã. Kết quả điện tim xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp trước rộng, có nguy cơ tử vong cao nếu như không can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ xác định đây là ca bệnh rất nghiêm trọng, quy trình báo động đỏ nội viện được lập tức khởi động. Đồng thời, phòng can thiệp tim mạch cũng được khởi động để sẵn sàng tiến hành can thiệp cho bệnh nhân.

Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp mạch vành cho bệnh nhân. Ê-kíp thực hiện do Ths.BS Trần Văn Triệu (thủ thuật viên chính), BS Nguyễn Huỳnh Minh Thông đã tiến hành can thiệp mạch vành cho bệnh nhân. Kết quả chụp mạch vành: tắc nhánh liên thất trước đoạn gần có huyết khối, hẹp 50-70% hai nhánh mạch vành còn lại. Xử trí can thiệp nong bóng và đặt 1 stent phủ thuốc vào đoạn gần và đoạn giữa nhánh liên thất trước.