Bệnh viện dã chiến TP HCM điều trị người nghi nhiễm virus corona trang bị ra sao?

Bệnh viện dã chiến TP.HCM nằm trong khuôn viên Trường Quân sự TP.HCM ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Sáu khu cách ly của bệnh viện dã chiến được bố trí gồm các phòng hành chính, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân dương tính với virus corona và phòng dành cho những người trong thời gian cách ly, chờ theo dõi bệnh. Ảnh: SGGP. Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chỉ trong vòng 5 ngày, Bệnh viện dã chiến TP.HCM đi vào hoạt động với quy mô 300 giường. Ảnh: SGGP. Mục đích của việc thành lập Bệnh viện Dã chiến cho thấy sự chủ động của TP sẵn sàng tiếp nhận, cách ly người nghi mắc bệnh trước tình trạng dịch bệnh trên toàn thế giới diễn biến phức tạp. Ảnh: SGGP. Trước mắt theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV TP, Bệnh viện sẽ tiếp nhận những người cách ly, những bệnh nhân ở các địa phương, quận, huyện khi có triệu chứng nghi nhiễm. Khác các khu cách ly tại địa phương, Bệnh viện dã chiến này sẽ vừa cách ly, vừa điều trị. Ảnh: SGGP. Theo kế hoạch, Sở Y tế là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng bộ khung quản lý tại khu cách ly tập trung, xây dựng quy trình tiếp nhận, quy trình tổ chức hoạt động đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ảnh: SGGP. Bệnh viện được trang bị nhiều máy móc, thiết bị để thăm khám, điều trị cho các ca nhiễm chủng mới của virus corona. Ảnh: SGGP. Do bệnh viện dã chiến có vị trí gần Bệnh viện huyện Củ Chi, Sở Y tế và UBND huyện Củ Chi thống nhất chọn Bệnh viện huyện Củ Chi tham gia hỗ trợ nhân lực (bác sĩ, điều dưỡng) cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới trong giai đoạn đầu mới triển khai bệnh viện dã chiến. Ảnh: Zing. Những người cách ly, nếu bị nhiễm virus corona hoặc có các dấu hiệu bất thường, sẽ được chuyển sang phòng cấp cứu để theo dõi, điều trị. Ảnh: Zing. Ngay ngày đầu tiên đi vào hoạt động, các bác sĩ cũng thực hiện diễn tập tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm virus coroa. Chỉ trong vòng 10 phút, tất cả y bác sĩ sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho nam bệnh nhân này. Ảnh: Zing. BV dã chiến có đủ trang thiết bị hồi sức bệnh nặng (máy thở, monitor,...). Các thiết bị X-quang, Siêu âm di động của BV quận Thủ Đức cũng được điều động đến phục vụ người bệnh tại BV dã chiến. Ảnh: Công an TPHCM. Đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến, Bộ tư lệnh Thành phố đã thành lập thêm đội giữ binh và bộ phận hậu cần, phục vụ ăn uống cho nhân viên y tế và bệnh nhân. Ảnh: Công an TPHCM. Khu vực xung quanh tại Bệnh viện dã chiến là đồng cỏ, không có nhà dân nên đảm bảo vấn đề phòng chống dịch lây lan ra cộng đồng. Ảnh: Công an TPHCM. Ảnh: Internet. Video "Cập nhật 10/2: Số ca tử vong do nhiễm virus corona tăng lên 910". Nguồn: VTC Now.

