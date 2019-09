Bệnh ung thư phổi diễn viên Mai Phương mắc di căn nguy hiểm thế nào?

Sáng 5/9, thông tin nữ diễn viên Mai Phương hiện nằm điều trị ở phòng hồi sức cấp cứu tại TP.HCM khiến nhiều người không khỏi lo lắng.



Theo Vietnamnet, tiết lộ từ nguồn tin thân cận, nữ diễn viên cảm thấy mệt mỏi, khó thở trong nửa tháng trở lại đây. Cách đây vài ngày, căn bệnh ung thư phổi của Mai Phương có dấu hiệu di căn nên gia đình đã nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.

Nữ diễn viên Mai Phương mới nhập viện vì căn bệnh ung thư phổi di căn vào tim. Ảnh: FBNV.

Nữ diễn viên/MC Ốc Thanh Vân cho biết hiện Mai Phương bệnh tình không ổn định. Các bác sĩ và phía bệnh viện vẫn còn hội chẩn, để tìm phương án điều trị tốt nhất nên chưa có kết luận cuối cùng.

Theo thông tin từ bác sĩ, phần lớn bệnh nhân ung thư phổi di căn phát hiện trễ nên kết quả điều trị thấp, khi di căn đến gan, xương, não... chỉ 1% sống 5 năm.

Bệnh ung thư phổi là do các tế bào trong phổi phát triển đột biến gây ra. Nguyên nhân chính là do tiếp xúc với các tác nhân nhất định như khói thuốc lá, amiăng , radon hoặc có thể là do đột biến di truyền. Đặc điểm nổi bật nhật của ung thư phổi giai đoạn cuối là sự lây lan của các khối u (được gọi là di căn).

Khi mắc ung thư phổi di căn nó có thể gây ra nhiều triệu chứng trong phổi cho người bệnh như ho không hết, ho ra máu… và gây ra cho người bệnh những cơn đau ngực nặng, khó thở và thở khò khè.