Bệnh rối loạn tiền đình của BN Covid-19 đang diễn biến nặng có nguy hiểm?

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Gia Bình- chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực và các chuyên gia của Đội cơ động phản ứng nhanh (Bệnh viện Bạch Mai), các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, đã hội chẩn cho trường hợp bệnh nhân Covid-19 đang diễn biến nặng. Thông tin từ buổi hội chẩn cho thấy, cập nhật đến đến sáng ngày 17/3, bệnh nhân nữ người Việt (64 tuổi có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình) vẫn đang thở máy, lọc máu duy trì được các chỉ số sinh tồn ổn, bệnh nhân tỉnh, dừng an thần. Bệnh rối loạn tiền đình nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến các bệnh lý khác như thần kinh, tim mạch, huyết áp thấp. Nguy hiểm hơn rối loạn tiền đình nặng có thể khiến người bệnh bị đột quỵ.



Ở Việt Nam, số người mắc chứng rối loạn tiền đình đang có xu hướng ngày càng tăng cao và đang dần trẻ hóa.

Bệnh rối loạn tiền đình gây nên trạng thái mất thăng bằng khi thay đổi tư thế làm cho người bị bệnh chóng mặt, đầu óc quay cuồng, mắt hoa, ù tai, buồn nôn, đi đứng không vững, dễ bị ngã.

Rối loạn tiền đình có nguy hiểm không?

Ngày nay, chứng rối loạn tiền đình đang khá phổ biến nguyên nhân là do: môi trường sống ngày càng ô nhiễm, thời tiết khắc nghiệt, thức ăn nhiễm độc, áp lực công việc… Hay do độ tuổi như: Độ tuổi trung niên, lão niên, phụ nữ tiền mãn kinh thường dễ mắc bệnh lý rối loạn tiền đình. Tuy nhiên ngày nay bệnh này đang có chiều hướng mở rộng đến độ tuổi lao động.

Về bệnh rối loạn tiền đình là bệnh rất phổ biến gặp phải ở nữ nhiều hơn nam. Bệnh dễ bị nhầm lẫn do có các biểu hiện tương tự với bệnh thiểu năng tuần hoàn não và vì thế ít được chữa trị kịp thời.

Thông thường có rất nhiều người không biết rõ về bệnh rối loạn tiền đình nên khi nhận thấy các triệu chứng như chóng mặt, choáng váng, đau đầu, hoa mắt, buồn nôn thì đi khám tại chuyên khoa tim mạch, máu mà không biết đến khoa thần kinh để khám. Rối loạn tiền đình là một bệnh lý có liên quan đến thần kinh cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời để tránh gây ảnh hưởng.

Bệnh rối loạn tiền đình mặc dù chưa gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Bệnh có thể xuất hiện trong vài ngày, rồi hồi phục dần nhưng cũng có thể kéo dài và để lại những di chứng như: mất thăng bằng, lao đao, mắt mờ nhòe, chân tay tê bì, run rẩy, suy yếu mệt mỏi một thời gian, gây ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe người bị bệnh. Nếu để lâu ngày có thể gây ra những chứng bệnh khác như: thần kinh, bệnh nhồi máu cơ tim hoặc huyết áp thấp…

Các triệu chứng người bị rối loạn tiền đình thường gặp phải như:

+ Chóng mặt, buồn nôn, ù tai, mất thăng bằng,… gây khó chịu đến sinh hoạt, ảnh hưởng tới công việc.

+ Bệnh có thể diễn tiến trong vài ba ngày rồi phục hồi nhưng cũng có thể kéo dài hơn. Tình trạng này thường lặp đi lặp lại khiến người bệnh khó chịu, bệnh để lâu ngày dễ tiến triển mãn tính, khiến bệnh nhân trầm cảm, suy yếu mệt mỏi.

+ Quay cuồng, lảo đảo.

+ Buồn nôn hoặc nôn.

+ Cơ thể bị mất cân bằng và mất phương hướng, đứng không vững và đi lại loạng choạng

+ Tầm nhìn bị xáo trộn, hay nhạy cảm với ánh sáng , khó nhìn tập trung vào một điểm, có ảo giác.

+ Thính lực suy giảm, có cảm giác ù tai.

+ Khó tập trung, suy giảm trí nhớ, mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần.

+ Thay đổi tâm lý: mất tự chủ, tự ti, lo âu, hoảng loạn, trầm cảm.

+ Triệu chứng chóng mặt làm tăng nguy cơ té ngã khi đang di chuyển trên đường hoặc gây tai nạn khi lái xe.

+ Bệnh rối loạn tiền đình nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến các bệnh lý khác như thần kinh, tim mạch, huyết áp thấp. Nguy hiểm hơn, rối loạn tiền đình nặng có thể khiến người bệnh bị đột quỵ.

Rối loạn tiền đình không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt, công việc làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn có thể gây ra biến chứng nguy hiểm. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do bệnh rối loạn tiền đình tới sức khỏe là có thể gây đột quỵ do máu ít được lưu thông lên não. Do đó, khi gặp phải các triệu chứng của bệnh, bạn nên đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán cụ thể và có biện pháp chữa trị kịp thời.