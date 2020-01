Bệnh nhân TQ mắc virus Corona được BV Chợ Rẫy chữa khỏi theo phác đồ gì?

(Kiến Thức) - Trong báo cáo đăng trên tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine (NEJM), các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur TP HCM đã giải thích quá trình điều trị hai bệnh nhân người Trung Quốc.