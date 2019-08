Bệnh nhân sự cố chạy thận ở Nghệ An chuyển biến tốt, bệnh viện nhận lỗi

Sức khỏe bệnh nhân trong tai biến chạy thận ở Nghệ An chuyển biến tốt

Trao đổi với phóng viên TTXVN chiều 2/8, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, chẩn đoán ban đầu đối với 2 bệnh nhân trong sự cố chạy thận ở Nghệ An ra Bệnh viện Bạch Mai điều trị là nhiễm khuẩn huyết và đã tìm ra vi khuẩn gây bệnh. Hiện, sức khỏe của 2 bệnh nhân đang chuyển biến tốt.

Theo Tiến sĩ Dũng, biến chứng trong chạy thận nhân tạo có nguyên nhân liên quan đến nhiều yếu tố nên rất khó kiểm tra để xác định ngay.

Tuy nhiên, theo dự đoán của Trưởng Khoa Thận nhân tạo, 6 bệnh nhân bị tai biến do chí nhiệt tố - một nguyên nhân khá thường gặp, nhưng lần này biểu hiện tai biến nặng hơn.

Đến thời điểm này, sức khỏe hai bệnh nhân chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai ngày 31/7 đang diễn biến theo chiều hướng tốt hơn, bệnh nhân thoát sốc, các chỉ số sức khỏe đều diễn biến thuận lợi.

Trước đó, 2 bệnh nhân này được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốc nặng, toan chuyển hóa, suy đa tạng. Các bệnh nhân sốt rét run, tụt huyết áp đã được các bác sĩ tại Nghệ An đã điều trị ban đầu như một sốc nhiễm khuẩn. “Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã xử lý cấp cứu đối với bệnh nhân đúng quy trình”, Trưởng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai cho hay.

Hai bệnh nhân đã được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vừa cấp cứu, hồi sức tích cực, hội chẩn toàn viện về chuyên ngành cấp cứu, hồi sức, thận nhân tạo, truyền nhiễm..., bằng mọi giá cứu sống bệnh nhân.

Một trong 6 bệnh nhân gặp sự cố được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An). Ảnh: TTXVN. Hiện tại, bệnh nhân thứ 3 (trong số 3 bệnh nhân ở tình trạng nặng) ở lại Nghệ An được tập trung điều trị tình trạng đã tốt. Hơn 100 bệnh nhân khác được chuyển sang lọc máu chu kỳ tại các cơ sở y tế lân cận. Cũng theo Tiến sĩ Dũng, sau sự cố chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, ngành y tế đã yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình chạy thận nhân tạo. Bệnh viện thừa nhận "có chủ quan" Trưa 2/8, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đã gặp mặt báo chí để trao đổi một số thông tin xung quanh sự cố chạy thận xảy ra vào chiều ngày 30/7. Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thừa nhận bác sỹ đã chủ quan và sẽ có hình thức xử lý, nhắc nhở những cá nhân có trách nhiệm. Theo lãnh đạo bệnh viện này, ngày sau phát hiện sự cố, đơn vị đã dừng hệ thống chạy thận gồm 23 máy chạy thận; lấy mẫu nước RO gửi Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường Hà Nội xét nghiệm. Đồng thời, bệnh viện cũng chuyển gửi 132 bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ ở đây sang các cơ sở lọc máy khác trong tỉnh; mời chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai về kiểm tra chất lượng nước đầu vào và chất lượng nước đầu ra RO của 1 máy bất kỳ. Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: Báo Nghệ An.

Trả lời phóng viên Báo Nghệ An về tai biến chạy thận trên, bác sĩ Trần Tất Thắng - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An thừa nhận, kỹ thuật chạy thận nhân tạo thường gây ra những biến chứng khác nhau. Những người bệnh bị chuyển biến xấu đều có thêm nền bệnh khác, sức khỏe yếu.

“Do vậy bệnh nhân vẫn thường có những phản ứng. Ở trường hợp này mỗi bác sĩ có cách xử lý khác nhau. Ở đây, bác sĩ đã có sự chủ quan, để xảy ra sự cố”, bác sĩ Thắng nói và cho hay, sau khi có kết luận cụ thể, bệnh viện sẽ có hình thức xử lý, nhắc nhở những cá nhân có trách nhiệm.

Video "Có 8 dấu hiệu này, bạn phải đi khám ngay kẻo chạy thận suốt cả đời". Nguồn: CSHP.

Trước sự việc đáng tiếc trên, bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở Y tế Nghệ An đã Quyết định thành lập Tổ công tác tham mưu xử lý sự cố y khoa. Sau buổi làm việc vào sáng ngày 01/8, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã có công văn yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh ngừng việc chạy thận nhân tạo; tiến hành rà soát toàn bộ quy trình chạy thận để xác định chính xác nguyên nhân; triển khai khắc phục triệt để các nguyên nhân cho đến khi bảo đảm tuyệt đối an toàn báo cáo Sở Y tế xem xét, đồng ý bằng văn bản mới được hoạt động chạy thận trở lại; tổ chức theo dõi, điều trị và liên hệ thường xuyên với Bệnh viện Bạch Mai đảm bảo cố gắng tối đa trong việc điều trị cho các bệnh nhân.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế cũng cho biết: Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Công an tỉnh cũng đã chủ động nắm bắt rõ tình hình. Trong trường hợp này, ngành y tế sẽ xem xét mời cơ quan điều tra vào cuộc khi gặp khó khăn... Trách nhiệm để xảy ra sự cố là thuộc về người đứng đầu Bệnh viện. Đây là một bài học cho toàn ngành y tế.