Bệnh nhân 91 hồi phục đáng kinh ngạc, phổi cải thiện hơn

Về tình hình sức khỏe bệnh nhân nặng nhất - nam phi công người Anh (bệnh nhân 91) đang điều trị tại BV Chợ Rẫy, Tiểu ban Điều trị cho biết, hiện phổi của bệnh nhân 91 cải thiện thêm một phần, thông khí phổi đã tăng lên 40% (trước đó là 30% - 20% - 10%). Bệnh nhân đã có thể xoay đầu khi nhận y lệnh từ bác sĩ, sức cơ tay chân cũng khá hơn, tình trạng cứng hàm cũng cải thiện, đã ngậm được kín miệng.



Bệnh nhân vẫn tiên lượng còn nặng vì lưu lượng ECMO còn cao (dù đang giảm dần các thông số) và nhiễm trùng phổi với chủng vi khuẩn rất khó điều trị.

Nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy săn sóc bệnh nhân 91.

Tại buổi hội chẩn quốc gia về tình hình sức khỏe của bệnh nhân này cuối tuần qua, GS.TS. Ngô Quý Châu - Chủ tịch Hội Hô hấp, quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý BV Bạch Mai đề nghị BV Chợ Rẫy xem xét sử dụng loại thuốc mới trong điều trị nấm cho bệnh nhân, đồng thời thay đổi bằng thuốc tiêm cho người bệnh. Đáng chú ý, bệnh nhân 91 được quan tâm đặc biệt đến dinh dưỡng để cải thiện cơ hô hấp, cơ hoành... Dự buổi hội chẩn, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng thống nhất với đề nghị này và cho rằng cần quan tâm đến chức năng gan, thận của bệnh nhân.

Nếu nhìn lại một số thời điểm thập tử nhất sinh của phi công người Anh này khi phổi gần như đông đặc (chỉ còn 10% - 20% - 30% và hiện tăng lên 40% hoạt động) thì kết quả đạt được đến nay đó là một kỳ tích. Thông tin từ BV Chợ Rẫy cho biết, từ bên trong phòng hồi sức cấp cứu bệnh nhân bắt đầu có những hình ảnh lạc quan về sức khỏe, có các phản ứng biểu cảm khi bác sĩ trò chuyện. Bệnh nhân đã có thể tiếp nhận từng thìa dinh dưỡng được các bác sĩ đút, có thể cử động ngón tay, bàn chân, mấp máy môi, nhấp nháy mắt và ông đã rơi nước mắt khi các bác sĩ, điều dưỡng hỏi thăm.

Mời độc giả theo dõi video "Tại sao bệnh nhân Covid-19 dương tính trở lại?". Nguồn: VTC Now.

Về phổi, oxy phổi của bệnh nhân cải thiện thêm, thông khí phổi chưa tăng nhiều có thể do cơ hô hấp còn yếu và do hội chứng cai thuốc an thần và opiod. Để duy trì oxy máu, lưu lượng máu ECMO hiện là 3,7 lít/phút nhưng đang giảm dần số oxy vào máy ECMO còn 2,5 lít/phút và nồng độ oxy vào máy còn 50%.

Về chức năng thận, bệnh nhân đã ngưng lọc máu từ ngày 27/5, chức năng thận được nhận xét là khá hơn. Do bệnh nhân viêm phổi do chủng vi khuẩn khó điều trị, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đổi kháng sinh theo ý kiến từ cuộc hội chẩn 3 miền, đồng thời nuôi ăn qua đường tiêu hóa 30 ml/giờ và đường tĩnh mạch, vật lý trị liệu ngày 2 lần.