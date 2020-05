Bệnh hạ canxi máu khiến ca sĩ Lam Trường nhập viện nguy hiểm ra sao?

Thông tin ca sĩ Lam Trường nhập viện vì bị hạ canxi máu tối 28/5 khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.



Ca sĩ Lam Trường bất ngờ nhập viện vì bị hạ canxi máu tối 28/5. Sáng 29/5, Lam Trường cho biết anh thấy khỏe hơn và chỉ cần nghỉ ngơi thêm sẽ ổn. Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi cảm, sốt, khó chịu trong người. Tối qua, tôi bị choáng, đầu óc quay cuồng nên được người nhà đưa vào bệnh viện. Trước đây những khi lo lắng, tôi cũng bị hạ canxi. Nếu nghỉ ngơi vài ngày chắc tôi khỏe lại". Yến Phương, bà xã của Lam Trường chia sẻ thêm, gần đây nam ca sĩ hơi stress, lại mới phát hiện bị thoát vị đĩa đệm ở cổ. Lí do là ca sĩ có thói quen nằm sấp coi tivi, chơi điện thoại... cả chục năm nay. Bác sĩ Lương Quốc Chính, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, canxi có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sức sống của bạn. Nó không chỉ là điều cần thiết cho sức khỏe và sự phát triển của xương, mà nó còn có một vai trò quan trọng trong việc dẫn truyền tín hiệu thần kinh lên não, chức năng tế bào, và sự co cơ. Đôi khi nồng độ canxi máu có thể thấp một cách bất thường. Hạ canxi máu xảy ra khi nồng độ canxi máu trong cơ thể thiếu hụt. Theo bác sĩ Lương Quốc Chính, có một số nguyên nhân gây hạ canxi máu như: thiếu hụt magiê, suy thận, viêm tụy, hoặc suy tuyến cận giáp (nồng độ hormon tuyến cận giáp thấp; hormon tuyến cận giáp kiểm soát số lượng và mật độ canxi trong xương của cơ thể). Hạ canxi máu cũng có thể xảy ra khi nồng độ vitamin D máu thấp, vitamin D cần thiết cho sự hấp thu canxi. Người hạ canxi máu có thể không biểu hiện triệu chứng, đặc biệt ở giai đoạn đầu, nhưng các triệu chứng cũng có thể xuất hiện rầm rộ và ngày một nặng hơn như: co rút và đau cơ (chuột rút), rối loạn nhịp tim (nhịp tim không đều), tăng phản xạ gân xương, và cảm giác nóng hoặc ngứa ran (cảm giác ghim và kim châm) ở bàn tay và bàn chân. Triệu chứng của cơn hạ canxi máu Bác sĩ Lương Quốc Chính cho biết, tất cả các trường hợp hạ canxi máu có biểu hiện nghiêm trọng cần được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Tìm kiếm chăm sóc y tế ngay lập tức (gọi bác sĩ, gọi cấp cứu 115) nếu bạn hoặc ai đó mà bạn ở cùng có các triệu chứng nghiêm trọng sau: - Co giật hoặc động kinh - Khó ăn hoặc biếng ăn ở trẻ sơ sinh - Co thắt cơ Trong nhiều trường hợp, khi cơn hạ canxi máu xảy ra khiến cho bệnh nhân hoảng sợ, kích thích thở nhanh càng làm cho tình trạng nặng hơn.

Trong cơ thể người, canxi tham gia vào quá trình co cơ, đặc biệt là cơ tim, các cơ trơn ở phế quản phổi. Vì vậy, khi bị cơn hạ canxi máu sẽ có biểu hiện co thắt các cơ: Người bệnh đột ngột thấy tê đầu chi, lưỡi; thở nhanh, kích thích hoảng hốt, chuột rút các bắp chân; co cứng không chủ động các đầu chi khiến cho bàn tay co quắp, mỗi cơn có thể kéo dài từ vài phút đến hàng giờ.

Trong nhiều trường hợp, khi cơn hạ canxi máu xảy ra khiến cho bệnh nhân hoảng sợ, kích thích thở nhanh càng làm cho tình trạng nặng hơn. Các cơ trơn cũng có thể bị co thắt gây nên triệu chứng đau bụng, nôn mửa và nguy hiểm nhất là co thắt thanh môn khiến cho bệnh nhân bị suy hô hấp và loạn nhịp tim nếu lượng canxi máu xuống quá thấp, có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Điều trị và phòng ngừa

Việc chẩn đoán bệnh nhân bị cơn hạ canxi máu chủ yếu dựa vào biểu hiện lâm sàng và làm xét nghiệm thấy có canxi máu giảm. Bệnh nhân sẽ được bổ sung canxi kịp thời, triệu chứng hết nhanh sau khi lượng canxi được bù đủ.

Có thể cải thiện và phòng ngừa hạ canxi máu bằng cách bổ sung canxi cho những đối tượng có nguy cơ cao bị thiếu canxi như: bệnh nhân đã bị phẫu thuật cắt bỏ hết tuyến cận giáp, người đang dùng thuốc lợi tiểu... Người bình thường cần chú ý cung cấp canxi cho cơ thể qua thực phẩm sử dụng hàng ngày như: Sữa và chế phẩm sữa, cá nhỏ nguyên xương, cua đồng, tôm tép... Trong đó, canxi trong sữa dễ hấp thu hơn là từ các nguồn thực phẩm khác. Không nên ăn quá nhiều đạm, đặc biệt là đạm động vật hoặc nhiều muối có thể gây ra hiện tượng tăng thải và mất canxi qua nước tiểu. Đối với phụ nữ mang thai và trẻ đang trong độ tuổi phát triển, do nhu cầu canxi tăng nên ngoài việc ăn các thực phẩm giàu canxi có thể uống bổ sung canxi theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Bên cạnh đó, mỗi ngày nên dành ít nhất 20-30 phút để tắm nắng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể hấp thu được vitamin D vì vitamin D rất cần thiết để hấp thu canxi trong cơ thể.