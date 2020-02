Bên trong bệnh viện dã chiến của Trung Quốc chống đại dịch virus corona

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới 2019-nCoV, hai bệnh viện dã chiến của Trung Quốc là Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn được hoàn thành nước rút. Đặc biệt, vào sáng 3/2, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn đã tiếp nhận các bệnh nhân đầu tiên, giúp mở ra nguồn hi vọng mới đồng thời góp phần giảm tải những áp lực do dịch bệnh corona mà Trung Quốc đang phải đối mặt. Theo Tân Hoa xã, để xây dựng thần tốc Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, Trung Quốc đã sử dụng tới 7.000 người, trong đó có thợ hàn chì, thợ điện và nhiều chuyên gia. Bệnh viện được xây xong trong khoảng 10 ngày. Bệnh viện tọa lạc trên diện tích 34.000m2. Khoảng một nửa số phòng của bệnh viện 2 tầng này là các phòng cách ly. Thiết kế của bệnh viện dã chiến này dựa trên thiết kế của một bệnh viện ở Bắc Kinh được xây dựng năm 2003 để phòng ngừa dịch SARS. Giống như bệnh viện ở Bắc Kinh, cơ sở y tế ở Vũ Hán cũng được hình thành từ các cấu trúc đúc sẵn.Có 4 khu vực bên trong Bệnh viện Hỏa Thần Sơn gồm: khu vực dành cho y tá, phòng bác sĩ, khu vực nhà vệ sinh, và phòng bệnh nhân. Để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân, mỗi phòng được thiết kế khép kín và riêng biệt. Bệnh viện được trang bị đầy đủ thiết bị y tế để đảm bảo quá trình điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân. Được biết, trang thiết bị phục vụ cho Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được trưng dụng từ một số bệnh viện nằm xa vùng dịch hoặc đặt hàng trực tiếp từ các nhà máy thiết bị y tế. Quân y Trung Quốc đã được giao quyền kiểm soát bệnh viện chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm virus Corona. Khoảng 1.400 quân y đã được đưa từ lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tới bệnh viện mới. Tân Hoa Xã cho hay, nhiều quân y tham gia cuộc chiến chống virus Corona từng tham gia cuộc chiến chống đại dịch SARS. Các bác sĩ tại bệnh viện dã chiến chống virus Corona ở Vũ Hán có thể trao đổi trực tiếp với các chuyên gia thông qua hệ thống video trực tuyến liên kết với bệnh viện đa khoa PLA ở Bắc Kinh. Hệ thống này đã được lắp đặt trong vòng chưa đầy 12 giờ bởi một nhóm 20 thành viên của công ty viễn thông Vũ Hán. Tòa nhà bệnh viện có hệ thống thông gió chuyên dụng và các tủ 2 mặt kết nối với các phòng bệnh với hành lang và cho phép nhân viên bệnh viện giao đồ mà không cần đi vào phòng. Các bệnh viện ở Vũ Hán đang phải đối mặt với tình trạng quá tải. Do đó, việc đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn được coi như "cứu tinh" cho cả đội ngũ y bác sĩ và các bệnh nhân. Ảnh: Internet. Video "Thực hư thông tin du khách Trung Quốc bị nhiễm virus corona". Nguồn: VTC Now.

