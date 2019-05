Bé trai 9 tuần tuổi chảy máu não do cha thường xuyên rung lắc

Bé trai James mới sinh được 9 tuần tuổi đã phải nhập viện, các bác sỹ cho biết bé bị chảy máu não do va đập và rung lắc.

Khi thấy cậu con trai 9 tuần tuổi có những biểu hiện bất thường như khóc lớn, Gemma Smith (29 tuổi) là mẹ cậu bé đã lập tức đưa bé đến bệnh viện. Cô hi vọng bé chỉ bị côn trùng đốt. Tuy nhiên các bác sỹ đã tỏ ra rất lo lắng về tình trạng của cậu bé.



Bé trai có thể phải chịu nhiều di chứng trong suốt cuộc đời. Ảnh: The Sun

Theo chẩn đoán, bé bị chảy máu não và chấn thương trên cơ thể. Những chấn thương này là do lực tác động. Cô chắc rằng con trai mình không bị ngã. Nhưng sau ngày hôm đó, chồng Gemma Smith đã thú nhận gây sốc rằng đã vô tình làm bé trai ngã xuống sàn.



Tuy nhiên không chỉ có vậy, sau đó người cha tiếp tục thú nhận việc rằng, thường xuyên rung lắc cậu bé và điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến cậu bé. Ngay sau đó người đàn ông này đã bị bỏ tù ba năm sau khi thừa nhận hai tội gây thương tích bất hợp pháp.

Theo các bác sĩ, những di chứng ảnh hưởng của bé trai là rất lớn, nó có thể ảnh hưởng đến suốt cuộc đời, bé đã bi tổn thương não. Sau này với những chức năng cơ bản như nói sẽ rất khó khăn.

Việc rung lắc trẻ thường đến từ sự vô tình, vô ý thức trong quá trình chăm sóc và vui đùa cùng bé. Có người thích tung bé lên cao cho con cười nắc nẻ. Cũng có người không kiềm chế được cơn giận, rung lắc con để bé nín khóc. Khi bế con không cẩn thận đỡ lấy cổ, lại di chuyển mạnh cũng là nguyên nhân dẫn đến hội chứng này, thậm chí gây tử vong cho trẻ.

Dấu hiệu nhận biết rõ nhất khi trẻ bị hội chứng này như: Quấy khóc nhiều, bỏ ăn hay bỏ bú, ói, ngủ lịm, gương mặt không cảm xúc, không chịu cười đùa, trương lực cơ kém (cơ nhẽo), da xanh tái, nhìn thấy rõ nhất vùng trán. Nặng hơn là khó thở, ngừng thở hoặc co giật. Khi thấy trẻ có dấu hiệu sưng nề, cứng cổ, khó quay, đầu nghoẹo qua một bên…, mẹ nên đưa con đi khám ngay.