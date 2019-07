Bé 9 tháng tuổi tử vong sau tiêm ComBE Five, nguyên nhân và cách xử trí?

(Kiến Thức) - Bé K.B. (Nghệ An) tử vong sau tiêm ComBE Five 1 ngày, do cấp cứu muộn. BS Nguyễn Văn Thành, Trung tâm tiêm chủng và Tư vấn Dinh dưỡng, Đại học Y HN cảnh báo những phản ứng sau tiêm và cách xử trí.