Bé 3 tuổi nguy kịch vì ăn dế: Cần biết về “đặc sản” côn trùng?

Theo người nhà của bệnh nhi thuật lại, khoảng 4 giờ trước khi vào viện, sau khi ăn 7 - 8 con dế chiên, bé có hiện tượng nổi mề đay toàn thân, đau bụng nhiều và nôn ói liên tục, trẻ khó thở dần, gia đình lập tức đưa con ngay đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM).



Theo BS-CK1 Trương Phước Hữu, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (người trực tiếp cấp cứu bé), Khoa Cấp cứu thường tiếp nhận nhiều trẻ bị ngộ độc, sốc phản vệ sau khi ăn thực phẩm "lạ" như côn trùng.

Ngộ độc côn trùng có thể do nhiều nguyên nhân. Do côn trùng chứa một số chất gây dị ứng, điển hình là dế nhộng nhiều người sau khi ăn món này là bị dị ứng (do cơ địa không phù hợp với chất nào đó có trong nhộng). Một nguyên nhân khác có thể do trên thân nhiều loại côn trùng có chứa rận, ve, các loại nấm độc... Vì vậy, nếu sử dụng làm thức ăn mà chế biến không sạch sẽ dễ dẫn đến ngộ độc.

"Với các trường hợp ngộ độc nếu không được cấp cứu điều trị kịp thời, người bệnh sẽ có nguy cơ phù thanh quản, suy hô hấp và nguy cơ tử vong rất cao. Vì vậy, tốt nhất không nên ăn những loại thực phẩm này", BS Trương Phước Hữu khuyến cáo.

Các dấu hiệu lâm sàng thường gặp trong các vụ ngộ độc do ăn côn trùng là: buồn nôn, nôn, run tay chân, một số trường hợp nặng nôn nhiều, co giật tay chân, chóng mặt, tăng tiết, cứng hàm, kích thích vật vã, khó thở, ý thức lo mơ, hôn mê, sẩn ngứa, ban dạng mảng toàn thân... và có thể tử vong.