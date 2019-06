Bé 3 tháng tuổi tử vong sau tiêm ComBe Five: Khi nào không tiêm vắc xin này?

Vắc xin Combe Five là vắc xin phối hợp phòng 5 bệnh: Bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan b và viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hip do Ấn Độ sản xuất. Vắc xin này được Bộ Y tế cho phép sử dụng thay thế vắc xin Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên phạm vi toàn quốc từ tháng 12/2018 đến nay.

Sau tiêm ComBE Five bé sẽ được theo dõi 30 phút tại cơ sở tiêm chủng. Khi về nhà chúng ta cần phải theo dõi các biểu hiện trẻ đau tại nơi tiêm, quấy khóc, sốt và các biểu hiện khác như tinh thần, ăn bú, nôn trớ, khó thở.

Thông thường các phản ứng sau tiêm chủng sẽ xuất hiện trong vòng 24 đến 48 giờ, chủ yếu là sốt và đau tại nơi tiêm, cần phải cho bé uống thuốc hạ sốt, giảm đau, uống nhiều nước và theo dõi bé kể cả trong đêm ngủ. Khi có các biểu hiện như sốt trên 38 độ 5, không đáp ứng với thuốc hạ sốt thì cần đưa bé đến cơ sở y tế và đặc biệt các dấu hiệu như quấy, bỏ bú, khó thở, tím tái thì cần đưa đến ngay cơ sở y tế gần nhất.