Bẫy tình hoàn hảo của kẻ sở khanh gắn mác thực tập sinh

Thực ra tính đủ ngày, đúng tháng thì tôi đã bước qua tuổi 20 vì có gần 2 năm tự nuôi sống bản thân mình bằng thu nhập từ việc nhận may gia công quần áo trẻ em cho mấy cửa hàng trong chợ huyện.

Thế mà khi nghe tin tôi có tên trong danh sách đi xuất khẩu lao động, bố, mẹ tôi vẫn đứng ngồi không yên, vẫn mất ăn mất ngủ vì lo cho tôi trẻ người non dạ, lần đầu xa quê lại xa tít tắp những 3 năm mới có dịp trở về không biết tôi có đủ khôn, đủ lớn để bươn chải với đời nơi xứ người lạ nước, lạ cái đó không?

Tôi phải thuyết phục mãi, hứa mãi bố, mẹ mới yên lòng cùng cô em gái mới thi đậu vào cấp 3 của tôi bịn rịn lưu luyến chia tay tôi ở đầu làng, để tôi lên xe ra thành phố cùng bạn bè tham dự một khoá học tiếng, đào tạo nghề trước khi đi ra nước ngoài lao động.

Bẫy tình quá hoàn hảo của kẻ Sở Khanh gắn mác thực tập sinh danh giá.

Công việc của tôi là may, nhưng may theo dây chuyền công nghiệp. Nhà máy của nước bạn rộng lớn, công nhân đến từ nhiều nước, nhưng may mắn những người cùng ở, cùng làm trong phân xưởng với tôi đều chung một quốc tịch với tôi. Vốn con nhà lao động biết quý trọng thành quả mồ hôi, công sức mình bỏ ra từ ngày ở quê nên sau 2 năm làm nghề trên đất bạn tôi đã tích cóp được một số vốn kha khá.