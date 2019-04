Bất ngờ với những thay đổi đơn giản giúp giảm cân chỉ trong 10 ngày

Ăn nhiều chất xơ: Cách tốt nhất để giảm lượng calo là kết hợp nhiều chất xơ vào chế độ ăn uống của bạn. Lượng chất xơ khuyến nghị là khoảng 30 gram mỗi ngày, nhưng hầu hết mọi người đều không tiêu thụ đủ. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó giảm cân. Giảm lượng carbohydrate: Carbonhydrate là một thành phần chính trong chế độ ăn uống của nhiều người. Ăn nhiều carbs sẽ bổ sung rất nhiều calo vào cơ thể, do đó, bạn cần cắt giảm lượng carbs để giảm cân. Ăn chất béo lành mạnh: Có những chất béo lành mạnh và có những chất béo không lành mạnh. Bạn cần đảm bảo rằng các chất béo bạn ăn là tốt cho sức khỏe. Những chất béo lành mạnh là chất béo không bão hòa, có trong bơ, dầu ô liu và các loại hạt, có thể giúp giảm cholesterol và nguy cơ mắc các bệnh về tim. Kết hợp một chế độ tập luyện vào lịch trình hàng ngày: Tập thể dục và giảm cân luôn đi đôi với nhau. Mỗi ngày dành 15 phút đi bộ hoặc đi cầu thang bộ thay vì thang máy là những cách tốt để bắt đầu luyện tập. Cắt bỏ lượng calo rỗng: Chúng ta có xu hướng tiêu thụ rất nhiều thứ có lượng calo cao, nhưng chúng thậm chí còn được coi là thực phẩm. Đồ uống có ga, cà phê và khoai tây chiên là một số ví dụ. Vì vậy, bạn cần cắt giảm calo bằng cách tránh các loại thực phẩm không làm bạn no. Chọn đồ ăn nhẹ tốt hơn: Ăn 3 bữa/ngày có thể khiến bạn cảm thấy đói nhanh. Thủ phạm lớn nhất gây tăng cân là thói quen ăn vặt không lành mạnh như khoai tây chiên, bánh quy. Vì vậy, lựa chọn cho đồ ăn nhẹ có hàm lượng chất xơ cao như táo, dưa chuột... Tránh xa thực phẩm “rác”: Hầu hết chúng ta đều cảm thấy khó khăn khi buông bỏ những thực phẩm yêu thích như bim bim, bánh quy. Tốt nhất là bạn nên vứt hết các thực phẩm ít chất dinh dưỡng này và đừng bao giờ mua chúng về dự trữ. Ăn những phần nhỏ hơn: Một trong những lý do chính khiến chúng ta không thể giảm cân là không tránh được những cám dỗ từ đồ ăn. Cách tốt nhất là hãy ăn những gì chúng ta muốn và ăn những phần nhỏ hơn để tránh tăng cân. Tự vào bếp nấu ăn: Cách tốt nhất để xác định xem bữa ăn của bạn có tốt cho sức khỏe hay không là đích thân tự vào bếp. Điều này giúp bạn kiểm soát các khẩu phần ăn của bạn. Uống đủ nước: Uống đủ nước thực sự quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Lượng nước không đủ thực sự có thể ảnh hưởng đến cân nặng của bạn. Đôi khi, cơn khát có thể bị hiểu sai là cơn đói. Do vậy, hãy uống một cốc nước 30 phút trước khi ăn. Đừng bao giờ bỏ cuộc: Ai cũng muốn quá trình giảm cân có hiệu quả nhanh, nhưng điều đó không có nghĩa rằng ngày nào bạn cũng đứng lên cân. Lý do đơn giản là vì khi không đạt như kỳ vọng, bạn sẽ thấy chán nản, mất động lực và dẫn đến việc ăn nhiều hơn. Hãy nhớ, giảm cân là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm cao độ. Ảnh: Shutterstock, Internet. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.

