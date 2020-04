Bất ngờ với những món ăn hấp dẫn mà sao Việt trổ tài vào bếp mùa dịch

Trong những ngày ở nhà vì dịch COVID-19, siêu mẫu Thanh Hằng tự tay vào bếp nấu các món mà mình yêu thích, trong đó có món bánh rán nhân đậu đỏ. Món ăn hấp dẫn do người đẹp tự làm được người hâm mộ hết lời khen ngợi. Siêu mẫu cũng thử sức với món trứng lòng đào ngâm tương chuẩn Hàn Quốc để gửi tặng bạn bè. Người đẹp làm xôi nếp than, chè đậu xanh hạt sen trông cực hấp dẫn. Món chè trôi nước do Thanh Hằng thực hiện. Chị ấp ủ sẽ làm thêm nhiều món ngon để thoả cơn thèm và để gửi tặng bạn bè. Ở nhà tránh dịch, Hoa hậu Ngọc Hân trổ tài khéo tay tự làm rau câu, thưởng thức với trà chiều. Người đẹp cũng thường xuyên vào bếp nấu những bữa cơm thuần Việt đãi chồng. Phương Mai thưởng thức bữa tối bên ông xã với các món Âu tự tay làm trông cực hấp dẫn. Nữ ca sĩ Đông Nhi khoe tự tay làm bánh giò cho Ông Cao Thắng khiến fan ngưỡng mộ. Trở về quê Trà Vinh, Ngô Thanh Vân khoe mẻ bánh pía nhân khoai môn trứng muối vừa tự làm tại nhà với công thức của gia đình. Ngô Thanh Vân tự đặt tên cho "thương hiệu" bánh của mình là chị Ba Cầu Kè. Mẻ bánh nóng hổi, dẻo thơm, lớp vỏ vàng ươm. Nhân dịp nghỉ dịch Văn Anh mới lần đầu tiên được ăn xôi nếp cẩm bà xã Tú Vi nấu. Tóc Tiên cũng trổ tài vào bếp mùa dịch với món gỏi cuốn bún gạo lức. Cuốn có tôm, thịt luộc kèm rau, chấm với nước mắm ớt, ăn vừa miệng. Nữ ca sĩ có thể chế biến đủ món truyền thống từ Bắc đến Nam, trong đó có món xôi thịt cực ngon. Không chỉ giỏi làm món Việt mà Tóc Tiên còn nấu món Tây khá chuẩn và hấp dẫn. Ảnh: Instagram, FB. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

