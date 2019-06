Bất ngờ với những lần mặc trang phục phản cảm của tiểu thư Paris Hilton

Là khách mời hàng ghế đầu tại Tuần lễ Thời trang New York hồi đầu năm 2019 nhưng Paris Hilton lại mặc váy mạng nhện xuyên thấu kém thẩm mỹ. Sau khi ra mắt, thiết kế này bị dân mạng chê bai giống mạng nhện, lưới đánh cá và không phù hợp để ngồi hàng ghế đầu xem thời trang. Đây không phải lần đầu tiên Paris Hilton gây sốc khi mặc trang phục phản cảm tại các sự kiện thời trang. Trong quá khứ, cô từng có lần bị chê kém duyên, khoe da thịt khi ăn mặc hở hang quá đà. Paris Hilton gây sốt vì diện áo khoe chân ngực (underboob) khi sải bước trên sàn catwalk trong tuần lễ thời trang New York. Để kỷ niệm ngày quốc khánh Mỹ, Paris Hilton mặc bikini hở hang in hình quốc kỳ Mỹ. Khi mặc váy xẻ cao, Paris vô tình để lộ cả vòng ba và những vùng nhạy cảm trước ống kính. Mặc trang phục có độ dài khiêm tốn, Paris để lộ vòng ba khi cử động mạnh.Paris Hilton diện váy xuyên thấu khoe vóc dáng gợi cảm. Váy xẻ cao khiến cô bị lộ điểm nhạy cảm. Ảnh: Internet. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

