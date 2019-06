Bất ngờ trước hàng loạt lợi ích sức khỏe của quả đậu bắp

Một trong những lợi ích đầu tiên của quả đậu bắp là khả năng chữa bệnh tiểu đường của loại rau này. Ảnh: stylecraze. Quả đậu bắp rất giàu chất xơ giúp kiểm soát lượng đường, tăng cường tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Ảnh: cooktoria. Không chỉ tốt cho người tiểu đường, chất xơ có trong quả đậu bắp còn có thể giúp giảm mức cholesterol xấu, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Ảnh: almanac. Lợi ích của quả đậu bắp còn ở khả năng hỗ trợ ngăn ngừa ung thư do có chứa lectin - một loại protein có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư vú ở người lên tới 63%. Ảnh: southernexposure. Đậu bắp cũng rất giàu rất giàu folate có khả năng ngăn ngừa ung thư. Các nghiên cứu chỉ ra rằng sự thiếu hụt folate có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú, tuyến tụy, cổ tử cung và phổi. Ảnh: atcoblueflamekitchen. Như đã nói ở trên, đậu bắp chứa rất nhiều chất xơ, giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Ảnh: azureedge. Đậu bắp còn đặc biệt giàu vitamin A và beta-carotene - hai chất dinh dưỡng rất tốt cho mắt. Ảnh: hellosehat. Folate có trong quả đậu bắp còn giúp giảm dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Do đó mà ăn quả đậu bắp cũng rất tốt trong suốt quá trình mang thai. Ảnh: doktersehat. Không những vậy, đậu bắp cũng chứa vitamin C, một chất dinh dưỡng giúp tăng hấp thu sắt. Sắt là một khoáng chất quan trọng trong thai kỳ vì nó giúp thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của bé. Ảnh: organicfacts. Vitamin A và beta-carotene có trong quả đậu bắp còn rất tốt cho làn da, giúp ngăn ngừa tổn thương da, chống lại nếp nhăn. Ảnh: organicfacts.

