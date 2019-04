Bất ngờ phong cách thời trang gợi cảm của mỹ nhân đầu trọc trong Avenger

Trong loạt phim Guardians of the Galaxy và Avengers, Nebula (do Karen Gillan đóng) được tạo hình nửa người, nửa robot, có đầu trọc và làn da xanh đáng sợ. Ít ai ngờ Karen Gillan ngoài đời là một cô gái xinh đẹp, có phong cách thời trang gợi cảm. Hiện cô đang là người mẫu kiêm diễn viên gốc Scotland. Nữ diễn viên 32 tuổi này thường diện váy áo gợi cảm hút mắt. Chiều cao 1,8 m cùng gương mặt xinh xắn, ánh mắt hút hồn đã giúp Gillan nhanh chóng được chú ý. Cô nàng được khen ngợi bởi có cách ăn mặc gợi cảm, quyến rũ. Kiểu váy hai dây giúp người đẹp thêm trẻ trung, căng tràn sức sống. Karen Gillan khá tự tin khi diện các kiểu đầm hở lưng trần quyến rũ. Kiểu váy ngắn giúp cô khoe đôi chân dài miên man. Các kiểu đầm trễ vai ngắn được nữ diễn viên khá ưa chuộng. Chiếc đầm đỏ ôm sát nổi bật tôn lên vóc dáng lý tưởng của Karen Gillan. Ngoài những kiểu váy áo sexy, cô cũng khá hợp với phong cách nữ tính điệu đà. Karen Gillan diện áo quần đơn giản khoe eo thon với điểm nhấn là hai ống tay lông tua rua điệu đà. Ảnh: FB Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

