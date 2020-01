Bất ngờ những thực phẩm cực tốt nhưng tuyệt đối không nên ăn trước khi tập thể dục

Rau lá xanh: Mặc dù chế độ ăn nhiều salad và rau thường được biết là rất tốt, nhưng rau xanh như cải xoăn, rau mồng tơi và bông cải xanh có thể gây khó chịu cho cơ thể khi bạn di chuyển. Do hàm lượng chất xơ cao, ăn rau xanh trước khi tập thể dục có thể dẫn đến chướng bụng và đầy hơi. Bánh mì trắng: Bất kỳ loại bài tập nào cũng cần năng lượng và vì thế, chúng ta phải nạp năng lượng bằng thức ăn trước khi đi tập thể dục, đặc biệt nếu đó là một bài tập dài, cường độ cao. Tuy nhiên, ăn bánh mì trắng và cơm trắng chỉ khiến bạn cảm thấy đầy hơi và giảm năng lượng trước khi tập thể dục. Đồ uống có ga và nước ngọt có một lượng đường rất lớn, ngay cả khi chúng thuộc loại không đường. Ăn chúng trước một buổi tập luyện có thể khiến bạn cảm thấy uể oải và thờ ơ trước khi tập thể dục, vì đường chiếm rất nhiều năng lượng gây khó tiêu hóa bên trong cơ thể. Quả bơ có hàm lượng axit béo omega-3 cao và mất nhiều thời gian để được tiêu hóa bên trong cơ thể. Vì vậy, ăn bơ trước khi thể dục có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn và không tập luyện hiệu quả. Bông cải xanh là một thực phẩm lành mạnh nhưng không nên ăn trước khi tập thể dục. Bông cải xanh có thể có hại cho dạ dày và làm giảm năng lượng, khiến bạn khó chịu khi tập luyện. Chuối xanh: Chuối là một món ăn nhẹ trước khi tập luyện tuyệt vời nhưng bạn cần phải chọn những quả chín. Còn chuối xanh vẫn đang trong giai đoạn sản xuất tinh bột và do đó khó tiêu hóa hơn. Bơ đậu phộng: Đây là một thực phẩm tuyệt vời cho những người tập thể dục nhưng không nên ăn ngay trước khi tập luyện, vì chất béo trong bơ đậu phộng cũng mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và có thể cắt giảm năng lượng của bạn trong quá trình tập luyện. Các sản phẩm từ sữa: Mặc dù, các sản phẩm từ sữa như sữa, phô mai, paneer, v.v., rất giàu protein và canxi, là những chất dinh dưỡng rất cần thiết cho những người tập thể dục thường xuyên. Tuy nhiên, tiêu thụ các sản phẩm sữa ngay trước khi đến phòng tập có thể khiến bạn cảm thấy bí bách, đầy hơi và thậm chí có thể bị đau dạ dày khi tập thể dục. Trứng luộc chín: Đây là một nguồn protein nạc tuyệt vời nhưng chúng không cung cấp đủ carbohydrate cho năng lượng. Hơn nữa, protein ở lại trong dạ dày mất nhiều thời gian để tiêu hóa. Hạt thô: Ăn hạt thô như hạt lanh, hạt vừng, hạt bí, vv trước khi tập luyện của bạn có thể dẫn đến khó chịu dạ dày vì hàm lượng chất béo có thể bị hạn chế khi bạn kết hợp chúng với các thực phẩm khác có ít chất xơ. Thực phẩm cay: Thực phẩm có nhiều gia vị và hương vị đòi hỏi một thời gian dài hơn để tiêu hóa và do đó bạn tránh dùng chúng trước khi tập thể dục. Thực phẩm chiên nhiều dầu: Tiêu thụ thực phẩm có dầu trước buổi tập có thể tạo ra chứng khó tiêu và trào ngược axit ngay lập tức ở một số người. Ảnh: Boldsky. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.



