Bất ngờ những thực phẩm có tác dụng chống nắng cực hữu hiệu cho da

Ngoài kem và viên uống chống nắng, chúng ta còn quên lãng một cách chống nắng đơn giản nhưng vẫn mang lại kết quả tương tự. Đó chính là ăn các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Cà chua chứa một lượng lycopene dồi dào, nhờ đó có khả năng chống oxy hóa cho làn da tốt. Nghiên cứu đăng tải trên NCBI chỉ ra sử dụng một muỗng cà chua nghiền mỗi ngày liên tục trong 10 tuần giúp bảo vệ làn da, hạn chế cháy nắng. Lycopene sẽ phát huy khả năng triệt để khi cà chua được nấu chung với dầu ô liu. Lycopene cũng có thể tìm thấy trong bưởi và dưa hấu. Cam, bưởi, kiwi là các loại trái cây chứa lượng vitamin C dồi dào, có tác dụng chống lại tác hại của các gốc tự do từ ánh nắng mặt trời. Một nghiên cứu chỉ ra vitamin C hạn chế nếp nhăn, giảm hiện tượng khô rát trên da. Ngoài các loại cây trên, bông cải xanh cũng là nguồn cung cấp vitamin C cùng hợp chất chống nắng sulforaphane. Quả mâm xôi, dâu tây và lựu bổ sung axit ellagic nhằm ngăn ngừa sự hình thành các đốm lão hóa do tia cực tím gây ra. Trong khi đó, nho đỏ sở hữu lượng resveratrol dồi dào, bảo vệ da trước tia bức xạ và chống lão hóa. Hạt lanh và quả óc chó giàu omega 3. Chúng có khả năng ngăn ngừa sự mất độ ẩm từ các tế bào da, giúp da luôn trong trạng thái cân bằng và đàn hồi. Ngoài ra, vitamin E trong các loại hạt này cũng là chất chống oxy hóa tốt, ngăn ngừa lão hóa từ ánh nắng mặt trời tác động vào da. Ngoài omega 3 thực vật, omega 3 trong dầu cá mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt có khả năng làm giảm mức độ nghiêm trọng của vết cháy nắng và ngăn ngừa ung thư. Các loài cá giàu omega 3 là cá hồi, cá trích, cá mòi. Khoai lang chứa nhiều beta carotene, loại carotene có khả năng làm giảm mức độ sưng đỏ của vết cháy nắng khi da tiếp xúc quá lâu với tia UV. Những thực phẩm giàu carotene khác là cà rốt, xoài, mơ, dưa vàng và cải xoăn. Ngoài ra, cải bó xôi còn sở hữu lượng lutein dồi dào, cũng là một loại carotene khác bảo vệ da. Các loại thực phẩm chứa carotene khác như cà rốt, xoài, mơ, dưa hấu và cải xoăn cũng có thể là một sự lựa chọn để thay đổi.

Ngoài kem và viên uống chống nắng, chúng ta còn quên lãng một cách chống nắng đơn giản nhưng vẫn mang lại kết quả tương tự. Đó chính là ăn các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Cà chua chứa một lượng lycopene dồi dào, nhờ đó có khả năng chống oxy hóa cho làn da tốt. Nghiên cứu đăng tải trên NCBI chỉ ra sử dụng một muỗng cà chua nghiền mỗi ngày liên tục trong 10 tuần giúp bảo vệ làn da, hạn chế cháy nắng. Lycopene sẽ phát huy khả năng triệt để khi cà chua được nấu chung với dầu ô liu. Lycopene cũng có thể tìm thấy trong bưởi và dưa hấu. Cam, bưởi, kiwi là các loại trái cây chứa lượng vitamin C dồi dào, có tác dụng chống lại tác hại của các gốc tự do từ ánh nắng mặt trời. Một nghiên cứu chỉ ra vitamin C hạn chế nếp nhăn, giảm hiện tượng khô rát trên da. Ngoài các loại cây trên, bông cải xanh cũng là nguồn cung cấp vitamin C cùng hợp chất chống nắng sulforaphane. Quả mâm xôi, dâu tây và lựu bổ sung axit ellagic nhằm ngăn ngừa sự hình thành các đốm lão hóa do tia cực tím gây ra. Trong khi đó, nho đỏ sở hữu lượng resveratrol dồi dào, bảo vệ da trước tia bức xạ và chống lão hóa. Hạt lanh và quả óc chó giàu omega 3. Chúng có khả năng ngăn ngừa sự mất độ ẩm từ các tế bào da, giúp da luôn trong trạng thái cân bằng và đàn hồi. Ngoài ra, vitamin E trong các loại hạt này cũng là chất chống oxy hóa tốt, ngăn ngừa lão hóa từ ánh nắng mặt trời tác động vào da. Ngoài omega 3 thực vật, omega 3 trong dầu cá mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt có khả năng làm giảm mức độ nghiêm trọng của vết cháy nắng và ngăn ngừa ung thư. Các loài cá giàu omega 3 là cá hồi, cá trích, cá mòi. Khoai lang chứa nhiều beta carotene, loại carotene có khả năng làm giảm mức độ sưng đỏ của vết cháy nắng khi da tiếp xúc quá lâu với tia UV. Những thực phẩm giàu carotene khác là cà rốt, xoài, mơ, dưa vàng và cải xoăn. Ngoài ra, cải bó xôi còn sở hữu lượng lutein dồi dào, cũng là một loại carotene khác bảo vệ da. Các loại thực phẩm chứa carotene khác như cà rốt, xoài, mơ, dưa hấu và cải xoăn cũng có thể là một sự lựa chọn để thay đổi.